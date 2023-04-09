Meme kanseri tarama randevularındaki gecikmeler sürüyor

Meme kanseri Avustralyalı kadınlar arasında hala en yaygın kanser türlerinden biri.



Ancak meme kanserinde erken teşhis fırsatının, Covid nedeniyle kesintiye uğraması ve bu konudaki aksalıkların hala rayına oturmaması endişe yaratıyor...



Meme kanserlerinde erken teşhis hayati önem taşıyor.



Ancak görüntüleme merkezlerindeki sağlık personeli sıkıntısı, ve pandemi döneminin ardından artan iş yükü randevu sürelerini çok uzun zaman sonraya öteleyebiliyor. Uzmanlar böyle bir sıkıntı olsa da, kadınların mamografi ve ultrason çektirmek için mutlaka aile hekimlerine başvurmasını öneriyor.

