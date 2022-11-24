Merkez Bankası Başkanı'ndan uyarı

- İşçi Partisi, ücret artışını sağlayacak endüstriyel ilişkiler tasarısını yasalaştırma çalışmalarına devam ederken, Merkez Bankası Başkanı Phillip Lowe’ün açıklamaları gündeme oturdu.
- Lowe, işçilerin giderek daha 'sık arz şoklarının' yaşandığı bir dünyada, daha yüksek enflasyona hazırlanmalarını istedi.
- Ancak, çalışanların ücretlerinin enflasyon hızına uymasının beklenmemesi gerektiğini ifade etti.
Merkez Bankası Başkanı Philip Lowe, Salı günü Avustralya Ekonomik Gelişim Komitesi'nde bir konuşma yaptı. Source: AAP / DAN HIMBRECHTS
Published 24 November 2022 at 2:48pm
By Hannah Kwon
Presented by Seda Ercan
Source: SBS
Başkan, enflasyon yükselirken, işçilerin yakın zamanda maaş zammı beklememeleri için uyardı.
Published 24 November 2022 at 2:48pm
By Hannah Kwon
Presented by Seda Ercan
Source: SBS
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