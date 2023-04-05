Merkez Bankası faiz kararı: Kalıcı olur mu?

Öne çıkanlar
- Merkez Bankası Başkanı Phillip Lowe, karar sonrası yaptığı yazılı açıklamada, banka yönetiminin, geçtiğimiz aylarda yapılan artışların sonuçlarını görmek için faiz artışlarını bu ay için durduğunu söyledi.
- Bankalara ev kredi borcu olanlar için rahatlatıcı bir etkisi olacak elbette. Ama bu gruptakiler bu güne kadarki 10 artışın etkilerini tam olarak henüz hissetmedi.
- Muhalefet Maliye Sözcüsü Angus Taylor'a göre özellikle sabit faizle kredi alanların sabit faiz süresi dolunca durumuları daha da kötüye gidecek.