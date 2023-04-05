Merkez Bankası faiz kararı: Kalıcı olur mu?

Homeowners are enjoying the lowest interest rates on record, but housing affordability has worsened. (AAP)

Homeowners are enjoying the lowest interest rates on record, but housing affordability has worsened. (AAP) Source: AAP

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Dün, Avustralya Merkez Bankası son on ayda yaptığı üst üste 10 faiz artırımına mola verdi.

Öne çıkanlar
  • Merkez Bankası Başkanı Phillip Lowe, karar sonrası yaptığı yazılı açıklamada, banka yönetiminin, geçtiğimiz aylarda yapılan artışların sonuçlarını görmek için faiz artışlarını bu ay için durduğunu söyledi.
  • Bankalara ev kredi borcu olanlar için rahatlatıcı bir etkisi olacak elbette. Ama bu gruptakiler bu güne kadarki 10 artışın etkilerini tam olarak henüz hissetmedi.
  • Muhalefet Maliye Sözcüsü Angus Taylor'a göre özellikle sabit faizle kredi alanların sabit faiz süresi dolunca durumuları daha da kötüye gidecek.
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