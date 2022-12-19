Messi’ye yakışır efsanevi final

Öne Çıkanlar Messi ile Mbappe arasında beklenen mücadeleyi Arjantinli efsane kazansa da Fransız yıldız final maçında üç gol atan ikinci oyuncu oldu.

2002’den beri ilk defa Avrupa dışından bir ülke Dünya Şampiyonu oldu. 2002’de Almanya’yı yenen Brezilya kupayı beşinci defa kaldırmıştı.

Penaltılara giden maçta iki gol kaçıran Fransa ve yıldızlaşan Arjantin kalecisi Emiliano Martinez maçın sonucunu belirledi.

Yedi kez Ballon d'Ors kazanan Lionel Messi birçok taraftar ve yorumcu için şimdiye kadar topa vuran en iyi oyuncu. Gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan olduğu kuşku götürmeyen Arjantinli Messi’nin kariyerindeki tek eksik dünya şampiyonluğuydu.





Final maçı öncesi hem Fransa hem de Arjantin’in iki dünya şampiyonluğu vardı. Artık Arjantin’in bir fazlası var.





Yaklaşık 50 bin Arjantinlinin dünya kupası için Katar’a gittiği belirtildi.





Messi aynı zamanda altın top ödülünü kazanarak Turnuvanın oyuncusu seçildi



