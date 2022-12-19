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Messi’ye yakışır efsanevi final

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Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022

Yedi kez Ballon d'Ors kazanan Lionel Messi birçok taraftar ve yorumcu için şimdiye kadar topa vuran en iyi oyuncu Credit: Jean Catuffe/Getty Images

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Published 19 December 2022 at 1:00pm
By Sunil Awasthi
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Uzun süredir izlediğimiz en heyecanlı dünya kupası finalinden sonra Lionel Messili Arjantin Dünya Şampiyonu oldu.

Published 19 December 2022 at 1:00pm
By Sunil Awasthi
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne Çıkanlar
  • Messi ile Mbappe arasında beklenen mücadeleyi Arjantinli efsane kazansa da Fransız yıldız final maçında üç gol atan ikinci oyuncu oldu.
  • 2002’den beri ilk defa Avrupa dışından bir ülke Dünya Şampiyonu oldu. 2002’de Almanya’yı yenen Brezilya kupayı beşinci defa kaldırmıştı.
  • Penaltılara giden maçta iki gol kaçıran Fransa ve yıldızlaşan Arjantin kalecisi Emiliano Martinez maçın sonucunu belirledi.
Yedi kez Ballon d'Ors kazanan Lionel Messi birçok taraftar ve yorumcu için şimdiye kadar topa vuran en iyi oyuncu. Gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan olduğu kuşku götürmeyen Arjantinli Messi’nin kariyerindeki tek eksik dünya şampiyonluğuydu.

Final maçı öncesi hem Fransa hem de Arjantin’in iki dünya şampiyonluğu vardı. Artık Arjantin’in bir fazlası var.

Yaklaşık 50 bin Arjantinlinin dünya kupası için Katar’a gittiği belirtildi.

Messi aynı zamanda altın top ödülünü kazanarak Turnuvanın oyuncusu seçildi

Arjantinli Enzo Fernandez turnuvanın genç oyuncusu seçildi. Fransız Kylian Mbappé Mbappe de turnuvada attığı sekiz golle Altın ayakkabı ödülünü aldı.
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