Müslüman ülkelerden Uygurlara ‘ihanet’

Öne Çıkanlar Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin 16 yıllın tarihinde ikinci defa üye ülkeler sunulan bir teklifi reddetti.

Teklife ret oyu veren ülkeler arasında Küba, Endonezya, Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri, Qatar, Kazakistan ve Özbekistan da vardı.

Geçen Ağustos’ta yayınlanan Birleşmiş Milletler raporu Çin’in Şincan özerk bölgesinde Uygurlara yönelik insanlığa karşı suç işlemiş olabileceğini belirtmişti. İnsan Hakları Konseyi’nde bu raporun tartışılması teklifi, 17’ye lehte oya karşı 19 aleyhte oyla reddedildi. Avustralyalı Uygur toplumu özellikle Müslüman ülkelerden gelen ret oylarının sırtlarından bıçaklanmış gibi hissettirdiğini söyledi.





Teklife ret oyu veren ülkeler arasında Küba, Endonezya, Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri, Qatar, Kazakistan ve Özbekistan da vardı. Hindistan, Brezilya, Ermenistan, Meksika ve Ukrayna gibi ülkelerde çekimser kalanlar arasındaydı.



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Endonezyalı bir yetkili, Cenevredeki oylama öncesinde, en büyük Müslüman ülke olarak Müslüman Uygur kardeşlerimize sırtımızı dönemeyiz diye ip diyalogun önemine işaret ettikten sonra raporun tartışılmasına ret oyu verdi.





Destek veren ülkeler Fransa, Almanya, Kore, ABD ve Birleşik Krallık gibi ülkeler oldu.





Periyodik olarak değişen üyeler arasında şu anda Türkiye veya Avustralya yok.





Avustralya’da sürgün yaşayan Arslan Hidayet oylamayı ihanet olarak niteledi.





Milyarlarca dolarlık Çin yatırımı olasılığı yüzünden Müslüman ülkelerin ret oyu verdini düşünüyor. Ancak halkları değil ülkeleri suçluyor.





Tanıdığı Pakistanlı ve Endonezyalılardan özür mesajları aldığını belirtiyor.



