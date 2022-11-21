Türk toplumunun 50 yılına ışık tutan Coburg Cami kitabı yayımlandı

ÖNE ÇIKANLAR
- Victoria'daki Türk cemaati için ilk cami olan Coburg Camii, kurulduğu 1971 yılından bu yana 50 yıldır Victoria'daki Müslüman Türklerin tarihinde ve yaşamında önemli bir rol oynamaya devam etti.
- Türk, Müslüman ve çok kültürlü toplumların ilgi ve destek gösterdiği Coburg Camii kitabının, farklı yelpazedeki birçok toplum grubunu kendi tarihlerini ve hikayelerini araştırmaya ve bunun hakkında yazmaya teşvik edeceği kaydedildi.
- Nail Aykan, Turkish Heritage Society adlı toplum kuruluşu tarafından desteklenen kitabının Avustralya Türk toplumunun kültürel mirasını genç nesillere aktaracağı ifade etti.