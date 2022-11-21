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Türk toplumunun 50 yılına ışık tutan Coburg Cami kitabı yayımlandı

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Nail Aykan - ‘Coburg Mosque – A Journey of Turkish Settlement’

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Published 21 November 2022 at 11:41pm, updated 18 minutes ago at 11:44pm
By Nilgün Kılıç
Source: SBS

Nail Aykan yüzden fazla insanla birebir bir araya gelerek Türk toplumunun ilk yıllarını yansıtmaya çalıştığı 'Coburg Camii – Türk Yerleşimi Yolculuğu' adlı kitabının tanıtımını geçtiğimiz günlerde Melbourne'de yaptı.

Published 21 November 2022 at 11:41pm, updated 18 minutes ago at 11:44pm
By Nilgün Kılıç
Source: SBS
ÖNE ÇIKANLAR
  • Victoria'daki Türk cemaati için ilk cami olan Coburg Camii, kurulduğu 1971 yılından bu yana 50 yıldır Victoria'daki Müslüman Türklerin tarihinde ve yaşamında önemli bir rol oynamaya devam etti.
  • Türk, Müslüman ve çok kültürlü toplumların ilgi ve destek gösterdiği Coburg Camii kitabının, farklı yelpazedeki birçok toplum grubunu kendi tarihlerini ve hikayelerini araştırmaya ve bunun hakkında yazmaya teşvik edeceği kaydedildi.
  • Nail Aykan, Turkish Heritage Society adlı toplum kuruluşu tarafından desteklenen kitabının Avustralya Türk toplumunun kültürel mirasını genç nesillere aktaracağı ifade etti.
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