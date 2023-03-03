Nasreddin Hoca Sydney’deki Yunan Festivali’nde

ÖNE ÇIKANLAR Sydney’deki Yunan Festivali’nde yer alacak Kültürler arası Köprü: Nasreddin Hoca Hikâyeleri adlı etkinlikte Nasreddin Hoca’nın hikâyeleri Yunanca, Türkçe ve Arapça ve İngilizce altyazı ile sunulacak.

Avustralya Ulusal Üniversitesi Arap ve İslam Çalışmaları Merkezi’nden Burcu Çevik Compiegne Türkçe hikâyeleri sunacak.

Etkinlikte Türkiye ve Suriye’de depremden etkilenen çocuklar için UNICEF ile iş birliği içinde bağış toplanacak.

Sydney’deki Yunan Festivali kapsamında 5 Mart Pazar günü düzenlenecek “A Bridge between Cultures: Tales of the Hodja Nasreddin” adlı etkinlikte Nasreddin Hoca’nın hikâyeleri Yunanca, Türkçe ve Arapça ve İngilizce altyazı ile sunulacak.





Avustralya Ulusal Üniversitesi Arap ve İslam Çalışmaları Merkezi’nden Burcu Çevik Compiegne fikrin Yunan organizatörlerden geldiğini belirtti.





Etkinlik Little Bay’deki Prince Henry Centre’da Pazar 16:00. Sydneylilerin üç saatini ayırması tavsiye edilir.



