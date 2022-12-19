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NDIS’in yeni yaşam seçenekleri katılımcılara istediklerini seçme özgürlüğü veriyor

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Published 19 December 2022 at 8:34pm
By Emma Kellaway, Monique Pueblos
Presented by Nilgün Kılıç
Source: SBS

Engelli toplum ve NDIS, daha fazla kişinin, bazı engelli insanlara nasıl ve nerede yaşamak istediklerini seçme özgürlüğü vermeye yardımcı olan bir seçeneği benimseyeceğini umuyor. Kısaca ILO denilen Individualised Living Options/Bireyselleştirilmiş Yaşam Seçenekleri, mevcut hizmetleri toplulum desteğiyle birleştiren, katılımcıları gayri resmi bakım sağlayan bir ev sahibi veya ev arkadaşıyla eşleştiren bir NDIS desteğidir.

Published 19 December 2022 at 8:34pm
By Emma Kellaway, Monique Pueblos
Presented by Nilgün Kılıç
Source: SBS
ÖNE ÇIKANLAR
  • Individualised Living Options/Bireyselleştirilmiş Yaşam Seçenekleri desteği programının geçen yıl başarılı bir şekilde yürütülen pilot uygulamasından bu yana, Avustralya'da yaklaşık 1.000 kişi I-L-O fonu aldı ve yaklaşık 1.000 kişi de şu anda bu süreçte.
  • Halihazırda I-L-O destekleri için fon alan katılımcı sayısı az olmakla birlikte, Ulusal Engellilik Sigorta Kurumu ((NDIA)) geleneksel grup evlerine bir alternatif olarak I-L-O'ları teşvik etmekte.
  • Engelli bireylere nasıl yaşamak istediklerini seçme yetkisi veren programa daha fazla katılımcının katılması umut ediliyor.
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