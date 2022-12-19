NDIS’in yeni yaşam seçenekleri katılımcılara istediklerini seçme özgürlüğü veriyor

ÖNE ÇIKANLAR
- Individualised Living Options/Bireyselleştirilmiş Yaşam Seçenekleri desteği programının geçen yıl başarılı bir şekilde yürütülen pilot uygulamasından bu yana, Avustralya'da yaklaşık 1.000 kişi I-L-O fonu aldı ve yaklaşık 1.000 kişi de şu anda bu süreçte.
- Halihazırda I-L-O destekleri için fon alan katılımcı sayısı az olmakla birlikte, Ulusal Engellilik Sigorta Kurumu ((NDIA)) geleneksel grup evlerine bir alternatif olarak I-L-O'ları teşvik etmekte.
- Engelli bireylere nasıl yaşamak istediklerini seçme yetkisi veren programa daha fazla katılımcının katılması umut ediliyor.