Nesiller arası oyun grupları hem yaşlı hem de küçük Avustralyalılara neşe getiriyor

Bill Barker, oyun grubu seanslarının kendisini neşelendirdiğini söylüyor_Rayane Tamer_SBS.jpg

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Yayınlanan bir istatistiğe göre Avustralya'daki yaşlı bakım evlerinde kalan sakinlerin yaklaşık yarısı depresyon belirtileri gösteriyor. Toplum izolasyonunu ele alma çabasıyla, bazı tesisler sosyal etkileşimlere yeni bir yaklaşım benimsiyor, çocuk oyun gruplarını huzuevlerine getirerek oradaki sakinlerle biraz zaman geçirmeye davet ediyor.

ÖNE ÇIKANLAR
  • Araştırmalar, Avustralya'daki yaşlı bakım evlerindeki kişilerin yüzde 40'a varan oranda ziyaretçileri olmadığını ve bu durumun da pek çok sakini, genellikle izolasyon ve endişe duygularına yol açan önemli sosyal bağlantılardan mahrum bıraktığını gösteriyor.
  • New South Wales ve Avustralya’daki diğer oyun gruplarında da uygulanan "Zamansız oyun" adı verilen program, sosyal izolasyonun yaşlı Avustralyalıların sağlığı ve esenliği üzerindeki etkisini azaltmayı amaçlıyor.
  • Bu program sakinlerle vakit geçirmek için küçük çocuklarını yaşlı bakım tesislerine getiren ebeveynleri de içeriyor.
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