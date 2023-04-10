Nesiller arası oyun grupları hem yaşlı hem de küçük Avustralyalılara neşe getiriyor

ÖNE ÇIKANLAR
- Araştırmalar, Avustralya'daki yaşlı bakım evlerindeki kişilerin yüzde 40'a varan oranda ziyaretçileri olmadığını ve bu durumun da pek çok sakini, genellikle izolasyon ve endişe duygularına yol açan önemli sosyal bağlantılardan mahrum bıraktığını gösteriyor.
- New South Wales ve Avustralya’daki diğer oyun gruplarında da uygulanan "Zamansız oyun" adı verilen program, sosyal izolasyonun yaşlı Avustralyalıların sağlığı ve esenliği üzerindeki etkisini azaltmayı amaçlıyor.
- Bu program sakinlerle vakit geçirmek için küçük çocuklarını yaşlı bakım tesislerine getiren ebeveynleri de içeriyor.