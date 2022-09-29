NSW'te taksi ruhsatı sahiplerine 100 bin dolar tazminat

ÖNE ÇIKANLAR NSW'te taksi ruhsatı sahiplerine 500 milyon dolarlık ek ödeme yapılacak.

Ödemelere gelecek yılın başında başlanacak.

Tazminatlara kaynak yaratan Yolcu Hizmet Vergisi iki yıl daha uzatıldı.

NSW Hükümeti, Uber gibi piyasayı altüst eden araç paylaşım hizmetlerinin ortaya çıkmasının ardından büyük zarara giren taksi ruhsatı sahiplerine, tazminat ödüyor.



2018 yılında başlayan projede 500 milyon dolarlık ek bir paket açıklandı. Bu, ruhsat başına 100 bin dolarlık bir tazminat anlamına geliyor.



Ancak, taksiciler bunun kayıplarının ancak 3'te birini karşılayacağını söylüyor.



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Taksi ruhsatı sahibi Mehmet Kanat, tazminat miktarına rağmen sektörün zor durumda kaldığını anlatıyor...









