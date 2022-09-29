SBS Türkçe

NSW'te taksi ruhsatı sahiplerine 100 bin dolar tazminat

SBS Türkçe

mehmet kanat 1.jpg

Yıllardır sektörün içinde bulunan Mehmet Kanat, NSW'te teklif edilen tazminatın Melbourne'daki taksicilere verilenden daha iyi olduğunu söyledi.

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 29 September 2022 at 3:38pm
By Seda Ercan
Source: SBS

28 yıldır Sydney'de taksi şöförlüğü yapan Mehmet Kanat, "500 milyon dolarlık tazminat paketine rağmen kaybımız daha büyük" diyor...

Published 29 September 2022 at 3:38pm
By Seda Ercan
Source: SBS
ÖNE ÇIKANLAR
  • NSW'te taksi ruhsatı sahiplerine 500 milyon dolarlık ek ödeme yapılacak.
  • Ödemelere gelecek yılın başında başlanacak.
  • Tazminatlara kaynak yaratan Yolcu Hizmet Vergisi iki yıl daha uzatıldı.
NSW Hükümeti, Uber gibi piyasayı altüst eden araç paylaşım hizmetlerinin ortaya çıkmasının ardından büyük zarara giren taksi ruhsatı sahiplerine, tazminat ödüyor.
2018 yılında başlayan projede 500 milyon dolarlık ek bir paket açıklandı. Bu, ruhsat başına 100 bin dolarlık bir tazminat anlamına geliyor.
Ancak, taksiciler bunun kayıplarının ancak 3'te birini karşılayacağını söylüyor.
Advertisement
Taksi ruhsatı sahibi Mehmet Kanat, tazminat miktarına rağmen sektörün zor durumda kaldığını anlatıyor...
 


Share

Latest podcast episodes

sbs turkish.jpg

SBS Türkçe Canlı 29 Eylül

Dominic Perrottet

'COVID zorunlu izalasyonu kaldırılsın' baskısı

news

SBS Türkçe Haberler 29 Eylül

DENMARK NORD STREAM 2 LEAK

Kuzey Akım Boru Hattı'ndaki sızıntı Rusya'yla gerilimi tırmandırdı