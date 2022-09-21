Nüfus sayımına göre kültürel ve dilsel çeşitlilik artıyor

ÖNE ÇIKANLAR 2021 nüfus sayımına göre evde başka bir dil konuşanların sayısı 6 milyona yakın

Sayıma katılanların yarısından fazlasının yurtdşında ebeveyni bulunuyor.

İngilizce dışında en yaygın diller Mandarin, Arapça, Viyetnamca...

2021 Nüfus Sayımı verilerinden yayınlanan yeni rakamlar Avustralya'nın giderek kültürel ve dilsel olarak nasıl daha çeşitli hale geldiğini gösteriyor.

