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Nüfus sayımına göre kültürel ve dilsel çeşitlilik artıyor

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Diverse Group of College Friends

Credit: Ariel Skelley/Getty Images

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Published 21 September 2022 at 1:55pm
By Omoh Bello
Presented by Seda Ercan
Source: SBS

Avustralya'da nüfusun yüzde 30'u yurtdışı doğumlu...

Published 21 September 2022 at 1:55pm
By Omoh Bello
Presented by Seda Ercan
Source: SBS
ÖNE ÇIKANLAR
  • 2021 nüfus sayımına göre evde başka bir dil konuşanların sayısı 6 milyona yakın
  • Sayıma katılanların yarısından fazlasının yurtdşında ebeveyni bulunuyor.
  • İngilizce dışında en yaygın diller Mandarin, Arapça, Viyetnamca...
2021 Nüfus Sayımı verilerinden yayınlanan yeni rakamlar Avustralya'nın giderek kültürel ve dilsel olarak nasıl daha çeşitli hale geldiğini gösteriyor.  
Avustralyaya en çok göç veren ülkeler arasında ilk dördü Hindistan, Çin, İngiltere ve Yeni Zelanda oluşturuyor.  
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