Nükleer füzyonda devrim

Öne Çıkanlar Füzyon sonucunda elde edilen enerji harcanan enerjiden çok ufak miktarda fazla olsa da açıklanan sonuç devrim niteliğinde bir gelişme.

Füzyon iki hidrojen atomunu büyük bir güçle birbirine yapıştırarak helyum atomu oluşturmak ve bu süreçte büyük miktarda enerji üretmek.

Nükleer füzyonun her türlüsünün güvensiz olduğunu çünkü bol miktarda atomdan daha küçük parçacıklar olan nötron ürettiğini söyleyen bir uzman, nötronların stratejik nükleer malzemeler üretmekte kullanılabileceğini belirtiyor.

Güneşin ürettiği enerji füzyon sonucunda oluşuyor ve insanlık on yıllardır yeryüzünde bu enerjiyi üretmeye çalışıyor.





California’daki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı’ndaki araştırmacılar deneylerinde elde ettikleri sonucu “net enerji kazanımı” olarak tanımlıyor.





Ancak herkes bu gelişmeyi olumlu karşılamadı.





NSW Üniversitesi’nden Dr Mark Diesendorf füzyon reaksiyonunu nükleer silah üretmekte kullanılmasını engellemeye yönelik gerekli kurallar olmadığını söylüyor.



