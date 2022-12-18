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Nükleer füzyonda devrim

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U.S. Scientists Make Major Fusion Energy Breakthrough

ABD’den gelen haberler heyecan verici. Bilim insanlarının açıklaması şu: İlk defa füzyon reaksiyonu sonucunda elde edilen enerji, reaksiyonu tetiklemek için kullanılan enerjiden fazla. Credit: Lawrence Livermore National Labo/Cover Images

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Published 18 December 2022 at 5:00pm
By Tom Canetti
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

ABD’nin California eyaletinde bilim insanları nükleer füzyon teknolojisinde büyük bir ilerleme kaydettiklerini açıkladı. Peki füzyon nedir ve bazı uzmanlar neden endişeli?

Published 18 December 2022 at 5:00pm
By Tom Canetti
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne Çıkanlar
  • Füzyon sonucunda elde edilen enerji harcanan enerjiden çok ufak miktarda fazla olsa da açıklanan sonuç devrim niteliğinde bir gelişme.
  • Füzyon iki hidrojen atomunu büyük bir güçle birbirine yapıştırarak helyum atomu oluşturmak ve bu süreçte büyük miktarda enerji üretmek.
  • Nükleer füzyonun her türlüsünün güvensiz olduğunu çünkü bol miktarda atomdan daha küçük parçacıklar olan nötron ürettiğini söyleyen bir uzman, nötronların stratejik nükleer malzemeler üretmekte kullanılabileceğini belirtiyor.
Güneşin ürettiği enerji füzyon sonucunda oluşuyor ve insanlık on yıllardır yeryüzünde bu enerjiyi üretmeye çalışıyor.

California’daki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı’ndaki araştırmacılar deneylerinde elde ettikleri sonucu “net enerji kazanımı” olarak tanımlıyor.

Ancak herkes bu gelişmeyi olumlu karşılamadı.

NSW Üniversitesi’nden Dr Mark Diesendorf füzyon reaksiyonunu nükleer silah üretmekte kullanılmasını engellemeye yönelik gerekli kurallar olmadığını söylüyor.

Eskiden beraber çalıştığı bir araştırmacının bu büyük başarıyı gerçekleştiren laboratuvarı “bomba fabrikası” olarak tanımladığını söylüyor.


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