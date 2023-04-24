Okullar ve ayrımcılık karşıtı yasalarla ilgili karar ertelendi

CITIPOINTE HIRİSTİYAN KOLEJİ

LGBTQI+ topluluğunun destekçileri ve üyeleri, 31 Ocak Pazartesi, Brisbane'deki Citipointe Christian College'ın önünde, 2022. (AAP Image/Jono Searle) NO ARCHIVING Source: AAP / JONO SEARLE/AAPIMAGE

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Avustralya Hukuk Reformu Komisyonu, dini okulların federal ayrımcılıkla mücadele yasalarını atlatmasına izin veren bir muafiyet soruşturması için son tarihi erteledi. ALRC raporunun teslim tarihi geride bıraktığımız Cuma günüydü - ancak gönderim sayısı nedeniyle yıl sonuna kadar tamamlanamayacak. Değişim için can atan savunuculuk grupları ve LGBTQI+ topluluğu, gecikmeden dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını söylüyor.

ÖNE ÇIKANLAR
  • Federal yasaya göre cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve medeni duruma dayalı ayrımcılık yasa dışıdır.
  • Ancak dini kurumlara tanınan bir muafiyet, onların - inançları doğrultusunda iyi niyetle hareket etmeleri halinde - personel almalarının veya işten çıkarmalarının yasal olduğu anlamına gelir.
  • Bu muafiyetin ayrımcılık karşıtı uygulamalara ve ülkenin uluslararası insan hakları yükümlülüklerine uygun olup olmadığı, Avustralya Hukuk Reformu Komisyonu tarafından yürütülen bir soruşturmanın can alıcı noktası.
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