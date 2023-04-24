Okullar ve ayrımcılık karşıtı yasalarla ilgili karar ertelendi

ÖNE ÇIKANLAR
- Federal yasaya göre cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve medeni duruma dayalı ayrımcılık yasa dışıdır.
- Ancak dini kurumlara tanınan bir muafiyet, onların - inançları doğrultusunda iyi niyetle hareket etmeleri halinde - personel almalarının veya işten çıkarmalarının yasal olduğu anlamına gelir.
- Bu muafiyetin ayrımcılık karşıtı uygulamalara ve ülkenin uluslararası insan hakları yükümlülüklerine uygun olup olmadığı, Avustralya Hukuk Reformu Komisyonu tarafından yürütülen bir soruşturmanın can alıcı noktası.