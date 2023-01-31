Ölüm tehlikesi saçan radyoaktif kapsülü yolda kaybettiler!

Key Points Minik radyoaktif kapsül Rio Tinto’ya bağlı bir maden ocağından alınıp taşınırken, kayboldu.

Tehlikeli radyoaktif kapsülün kaybolduğu dokuz gün sonra farkedildi.

Aramalar 1400 km’lik bir alanda, radyoaktif dedektörlerle yapılacak.

Aranan radyoaktif kapsül, 10 cent'lik bir madeni paradan daha küçük ama bu küçücük metal parçası büyük bir tehdit oluşturuyor.



Kapsül, radyoaktif madde içeriği nedeiyle büyük tehlike içeriyor.



Kapsül, Bir metrelik bir mesafede, saatte 10 Xray-ışınlarına eşdeğer radyasyon seviyesi yayıyor.



Kapsüle dokunacak birinin radyasyon yanıkları ve radyasyon kaynaklı hastalık yaşayabileceği bildiriliyor. Hatta kansere yol açma ihtimali bile var…

