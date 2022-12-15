Ön bahçede canlı yayın

Highlights Birsel Akbulut Türkçe konuşan topluma yçnelik bir eğlence programı hazırlıyor.

Haftalık program Facebook üzerinden yayınlanıyor.

Bahçede yapılan yayına yasaklamaların bitmesiyle beraber izleyiciler de katılmaya başladı.

Pandemi eğlence anlayışımıza kadar neredeyse bütün alışkanlıklarımızı değiştirdi.



Birsel Akbulut'un canlı eğlence ve sohbet programı pandemiyle değişen yaşantımızın en güzel örneklerinden. Yıllar önce Avust Akbulut, Covid 19 salgını nedeniyle uzun bir süre kapandıktıktan sonra, topluma ulaşmanın yolunu evinde Facebook üzerinden canlı yayınlar yapmakta bulmuş!

