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Ön bahçede canlı yayın

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Birsel Akbulut

Birsel Akbulut'un Facebook üzerinden canlı yayınlanan programına geçtiğimiz günler de Cemal Akdeniz konuk oldu.

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Published 15 December 2022 at 3:54pm, updated 2 hours ago at 4:02pm
By Seda Ercan
Presented by Seda Ercan
Source: SBS

Melbourne’da yaşayan Birsel Akbulut'un konuklarıyla yaptığı canlı yayınlar, facebook üzerinden geniş kitlelere ulaşıyor.

Published 15 December 2022 at 3:54pm, updated 2 hours ago at 4:02pm
By Seda Ercan
Presented by Seda Ercan
Source: SBS
Highlights
  • Birsel Akbulut Türkçe konuşan topluma yçnelik bir eğlence programı hazırlıyor.
  • Haftalık program Facebook üzerinden yayınlanıyor.
  • Bahçede yapılan yayına yasaklamaların bitmesiyle beraber izleyiciler de katılmaya başladı.
Pandemi eğlence anlayışımıza kadar neredeyse bütün alışkanlıklarımızı değiştirdi.
Birsel Akbulut'un canlı eğlence ve sohbet programı pandemiyle değişen yaşantımızın en güzel örneklerinden. Yıllar önce Avust Akbulut, Covid 19 salgını nedeniyle uzun bir süre kapandıktıktan sonra, topluma ulaşmanın yolunu evinde Facebook üzerinden canlı yayınlar yapmakta bulmuş!
Pandeminin son günlerinde Türkçe konuşan topluma yönelik bir eğlence sohbet programı çekmeye başlayan Akbulut, toplumun öne çıkan isimlerini ve sanatçıları evinin ön bahçesindeki stüdyosunda ağılıyor.

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