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On ikinci sınıfları aldı bir stres

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Lakshmi Rajan-Theran is a 17-year-old attending high school in Sydney’s west (Supplied-Sandra Fulloon).jpg

Sydney’in batısında yaşayan 17 yaşındaki Lakshmi Rajendran, Avustralya çapında bu yıl lise bitirme sınavlarına girecek 1,7 milyon öğrenciden biri.

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Published 11 October 2022 at 1:00pm
By Sandra Fulloon
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

On ikinci sınıflar için sınavlar yaklaşıyor. İki yıllık bir pandemi karmaşasından sonra gelen bu stresli dönemde uykusuzluk en büyük sorunlardan biri.

Published 11 October 2022 at 1:00pm
By Sandra Fulloon
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne Çıkanlar
  • Avustralya çapında milyonlarca öğrenci son birkaç yıldır öğrenim döneminin pandemi yüzünden aksadığını ve etkilerini hala hissettiklerini söylüyor.
  • ReachOut Australia kurumunun 600 genç arasında yaptığı bir araştırmada en öne çıkan sıkıntılardan biri uyku bozukluğu.
  • Sınavların yaklaşmaya başladığı bugünlerde araştırmaya katılanların yarısı daha stresli olduklarını söylemiş. Ki bu beklenen bir oran. Beklenmeyense artan sayıda gencin gelecek endişesi taşıması.
ReachOut
sağlık bakanlığı dışında çeşitli kurumsal destek de alıyor ve amacı gençlere psikolojik ve aksan desteği sunuyor.

ReachOut’un hizmet müdürü Jackie Hallen, baskı hissedenlerin internete girip kendilerine uygun destek kaynakları bulmasını tavsiye ediyor. Yapabileceğiniz en önemli şey stres sizin için etkili olan stres giderici tekniği bulmak. Meditasyondan yürüyüşe, müzik dinlemekten kitap okumaya herkes için işe yarayan yöntemler mevcut.

Bir başka tavsiye de başkalarının tecrübelerini dinlemek. Stres yaşayan tek on ikinci sınıf öğrencisi siz değilsiniz.

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