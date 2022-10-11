On ikinci sınıfları aldı bir stres

Öne Çıkanlar Avustralya çapında milyonlarca öğrenci son birkaç yıldır öğrenim döneminin pandemi yüzünden aksadığını ve etkilerini hala hissettiklerini söylüyor.

ReachOut Australia kurumunun 600 genç arasında yaptığı bir araştırmada en öne çıkan sıkıntılardan biri uyku bozukluğu.

Sınavların yaklaşmaya başladığı bugünlerde araştırmaya katılanların yarısı daha stresli olduklarını söylemiş. Ki bu beklenen bir oran. Beklenmeyense artan sayıda gencin gelecek endişesi taşıması.

ReachOut sağlık bakanlığı dışında çeşitli kurumsal destek de alıyor ve amacı gençlere psikolojik ve aksan desteği sunuyor.





ReachOut’un hizmet müdürü Jackie Hallen, baskı hissedenlerin internete girip kendilerine uygun destek kaynakları bulmasını tavsiye ediyor. Yapabileceğiniz en önemli şey stres sizin için etkili olan stres giderici tekniği bulmak. Meditasyondan yürüyüşe, müzik dinlemekten kitap okumaya herkes için işe yarayan yöntemler mevcut.



