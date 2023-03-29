On yılda bir tetanos aşısı olmanız öneriliyor

Son derece nadir görülen ancak öldürücü olan Tetanos, NSW’de bir ölüme neden oldu.





Seksenlerinde bir kadın 30 yıldır eyalette tetanosdan ölen ilk insan oldu.





Eyalette bu yıl iki vaka daha görüldü. 70 ve 80’lerinde iki kadın, ölen hastayla beraber 2019’dan beri ilk vakalar oldular.





Aile Doktorları Koleji’nin Royal Australian College of General Practitioners [[RACGP]] NSW branşının başkan yardımcısı Dr Michael Wright aşının korunma için çok önemli olduğunu söylüyor.





Toprakta ve hayvan dışkısında sık rastlanan Clostridium tetani bakterisinin neden olduğu tetanos yaralardan vücuda girip sinir sistemini etkileyen bir toksin üretiyor. Tetanosun en sık görülen belirtileri ağrılı spazmlar ve kasların sertleşmesi.





Bakteri küçük veya büyük bir yaradan vücuda yayılabiliyor ancak insandan insana bulaşmıyor.





NSW Sağlık bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Direktörü Dr Christine Selvey tetanosun nadir görülen ancak ölümcül olduğunu vurguluyor.



Tetanos aşısının hastalığı önlemede çok etkili olduğunu biliyoruz. Bu alabileceğimiz en iyi koruma. Küçük bir çizik veya yaramıza biraz topak bulaşması kadar kolay bir şey yok. Eğer bu olursa ve aşılı değişseniz, tetanos kapma riskiniz var Dr Christine Selvey

NSW Sağlık Bakanlığı hastalığın genelde aşılı olmayan veya etkisi geçen yaşlılarda görüldüğünü söylüyor. Son üç tetanos vakasında ikisinin tetanos aşı kaydı yoktu. Diğeri de 30 yıl önce olmuş.





Küresel olarak baktığımızda, tetanos genelde çocuklar arasında aşı oranının düşük olduğu, yeni doğanlar ve gençlerde görülüyor.





Ulusal Aşılama Araştırma ve Takip Merkezi’nden (National Centre for Immunisation Research and Surveillance – NCIRS) Nicholas Wood tetanos kapmak için yaranın ciddi olmasına gerek olmadığını söylüyor.



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Kirli ve paslı çividen kaynaklanan yaraların tetanos kapmaya daha elverişli olduğunu ancak NSW Sağlık Bakanlığı’nın sağladığı bilgiye göre son üç vakada son derece küçük yaralardan bulaştığını söylüyor.





Dr Selvey de ufak yaraların tetanos tehlikesi içerdiğini söylüyor.





Tetanos deyince insanların aklına büyük dikiş isteyen yaralar geldiğini ancak son derece küçük hatta çiziklerden de hastalık kapılabileceğini söylüyor.



Derinin altına inen küçük bir diken ve hatta toprakla teması olan kıymık bile hastalık bulaştırabilir Dr Christine Selvey

Selvey tetanos aşınızın güncel olduğuna dikkat etmenizi öneriyor. Başka önlemler arasında yaranızı temiz tutmak var.





Aşının üstüne bir de yarayı temiz suyla temizleyip herhangi bir kirin bulaşmasını önlemenin önemli olduğunu ifade ediyor. “Antiseptik kullanın, yaraya bakım yapın ve kapalı tutun” diyor.





Tetanos aşılanması yaygın olduğu için Avustralya’da nadir görülüyor.





Daha çok yaşlılarda görülmesine rağmen Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Centre for Disease Control and Prevention) tüm yaş gruplarına 10 yılda bir aşılanma öneriyor.





Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Nicholas Wood aşının herkes için güvenli olduğunu söylüyor.



Aşı çok etkili ve güvenli. Tüm bebeklere iki, dört ve altı aylıkken karma aşı olarak yapıyoruz. Sonra da 18 aylıkken ve okula başlamadan önce ek doz yapılıyor. Aşı olması gereken nüfus asıl 50 yaş üstü nüfus. Eğer tetanos aşısı olmanızın üstünden 10 yıldan uzun zaman geçmişse tetanos ek dozu olmanız gerekiyor Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Nicholas Wood

Wood aşı için doktorunuzla konuşmanızı öneriyor.





Aile Doktorları Koleji’nin başkan yardımcısı Michael Wright aşının güvenli ancak bazı yan etkileri olduğunu söylüyor.

