Önde gelen Aborijin hak savunucusu vefat etti

GARMA FESTIVAL 2022

Başbakan Anthony Albanese (left) Yunupingu ile konuşuyor. Source: AAP / AARON BUNCH/AAPIMAGE

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

On yıllar boyunca Aborijin hakları için mücadele eden bir yerli lideri bugün vefat etti. Kuzey Bölgesi’ndeki Arnhem Land’deki evinde hayata gözlerini yuman 74 yaşındaki lider, uzun süredir hastaydı.

ÖNE ÇIKANLAR
  • Ailesi soyadının kullanılmasına izin verdi. Yunupingu.
  • Hayatını Aborijin haklarına adayan Yunupingu’nun önemli başarılarından biri 1989’daki Burunga açıklamasıydı.
  • Babasıyla beraber hazırladığı 1963’teki Bark Petitions Avustralya parlamentosunda tanınan ilk Aborijin belgeler oldu.
Yunupingu 1948’de Kuzey Bölgesinde Arnhem Landin kuzeydoğu kıyısındaki Yirkala’da dogdu.

Bölgedeki Aborijin halklarının haklarını temsil eden Kuzey Toprak Konseyi’nin öne çıkan ismi oldu.

1978’de Yılın Avustralyalısı seçilen Yunupingu tüm ülke çapındaki Aborijin halklarının sesi olsa da doğduğu yerden hiç ayrılmadı.

Her yıl düzenlenen ve başbakanların, sektör liderlerinin ve birçok Avustralyalının gittiği Garma Festivali’ni başlattı.

LISTEN TO
NAIDOC haftası: Yerli kültürünü tanımak için bir fırsat image

NAIDOC haftası: Yerli kültürünü tanımak için bir fırsat

SBS Turkish

07/07/202206:45
ABORIJIN KÜLTÜRÜ

Aborjin ve Torres Boğazı Adalıların hapse düşme riski nüfusun geri kalanından 12 kat fazla

Çocuklar Aborjin Kültürünü Öğrenmeyi Seviyorlar

Türkiye Aşkı, NAIDOC Haftası

26 Ocak nedir? Aborjinler anlatıyor

Aborjin şifacıları modern tıbbın açıklarını kapatıyor

Share

Latest podcast episodes

World - Turkish.jpg

SBS Türkçe Haberler 3 Nisan

Senatör Payman orucunu açtıktan sonra akşam namazını kılıyor (SBS News).jpg

Avustralya'nın ilk Afgan asıllı başörtüsü takan federal senatorü olarak Ramazan'ı parlemantoda geçirmek

Pazar günü sığınmacıları ve mültecileri desteklemek için ülke çapında binlerce protestocu toplandı - Eyalet Kütüphanesi Melbourne - aap_ellen_smith.jpg Edit

Protectocular "Avustralya sizi hayal kırıklığına uğrattı" sloganları attı

Mary Doyle wins Aston for ALP in Aston, Australia - 01 Apr 2023

Aston ara seçimi: İşçi Partisinin tarihi zaferi