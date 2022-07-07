Önde gelen Aborijin hak savunucusu vefat etti

ÖNE ÇIKANLAR Ailesi soyadının kullanılmasına izin verdi. Yunupingu.

Hayatını Aborijin haklarına adayan Yunupingu’nun önemli başarılarından biri 1989’daki Burunga açıklamasıydı.

Babasıyla beraber hazırladığı 1963’teki Bark Petitions Avustralya parlamentosunda tanınan ilk Aborijin belgeler oldu.

Yunupingu 1948’de Kuzey Bölgesinde Arnhem Landin kuzeydoğu kıyısındaki Yirkala’da dogdu.





Bölgedeki Aborijin halklarının haklarını temsil eden Kuzey Toprak Konseyi’nin öne çıkan ismi oldu.





1978’de Yılın Avustralyalısı seçilen Yunupingu tüm ülke çapındaki Aborijin halklarının sesi olsa da doğduğu yerden hiç ayrılmadı.





Her yıl düzenlenen ve başbakanların, sektör liderlerinin ve birçok Avustralyalının gittiği Garma Festivali’ni başlattı.



