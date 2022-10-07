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Optus hacklenmesinde ilk tutuklama

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Australian Federal Police execute a search warrant in connection with the Optus breach (SBS).jpg

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Published 7 October 2022 at 1:11pm
By Tim Wharton
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

19 yaşında Sydneyli bir genç Optus hacklenmesi sonucu çalınan veriyi kullanarak dolandırma teşebbüsüyle suçlandı. Gencin hacklenmeden sorumlu olduğundan şüphelenilmiyor.

Published 7 October 2022 at 1:11pm
By Tim Wharton
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne çıkanlar
  • 10 milyona yakın Optus müşterisinin verilerinin potansiyel olarak çalındığı hacklenme sonrası Avustralya Federal polisi ilk tutuklamasını gerçekleştirdi.
  • Şüphelinin 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu ve yakalandığında elindeki listeden sırayla Optus müşterilerine SMS gönderdiği açıklandı.
  • Yetkililer bu tutuklanmanın ilk olduğunu ancak eğrisinin geleceğini düşünüyor.
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OPTUS SCAM image

Avustralya’nın en önemli tüketici hakları kurumu Optus’un hacklenmesinden etkilenen kişi ve işletmelerin dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Bazı dolandırıcılar şimdiden harekete geçmiş durumda.

SBS Turkish

07/10/202208:11
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