Optus hacklenmesinde ilk tutuklama

Öne çıkanlar
- 10 milyona yakın Optus müşterisinin verilerinin potansiyel olarak çalındığı hacklenme sonrası Avustralya Federal polisi ilk tutuklamasını gerçekleştirdi.
- Şüphelinin 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu ve yakalandığında elindeki listeden sırayla Optus müşterilerine SMS gönderdiği açıklandı.
- Yetkililer bu tutuklanmanın ilk olduğunu ancak eğrisinin geleceğini düşünüyor.
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Avustralya’nın en önemli tüketici hakları kurumu Optus’un hacklenmesinden etkilenen kişi ve işletmelerin dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Bazı dolandırıcılar şimdiden harekete geçmiş durumda.
SBS Turkish
07/10/202208:11