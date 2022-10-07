Optus hacklenmesine karşı kendinizi nasıl koruyabilirsiniz?

Öne Çıkanlar
- Herkesin authenticator adı verilen ikincil doğrulama yazılımları kullanmasını tavsiye ediliyor.
- Scamwatch, hacklenmeden etkilenenlerin superannuation fonuyla iletişime geçmelerini ve banka hesaplarını güvenceye almak için ilave adımlar atılmasını tavsiye ediyor.
Optus’un hacklenmesinin üzerinden iki hafta geçmiş durumda. 10 milyon Avustralyalının, yani nüfusun yüzde kırkı şu anda kişisel bilgilerinin dolandırma veya herhangi bir suçla bağlantılı olarak kullanılmasını önlemeye çalışıyor.
The Australian Competition and Consumer Commission - Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu’na bağlı Scamwatch dolandırıcılık takip bölümü şu anda dolaşımda olan çeşitli dolandırıcılık mesajlarının listesinin güncel olarak yayınlıyor.
Scamwatch Telefon aramaları, SMS veya sosyal medya mesajları üzerinden gelen linklere kesinlikle tıklanmaması yönünde uyarıyor.
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Herkesin authenticator adı verilen ikincil doğrulama yazılımları kullanmasını tavsiye ediliyor.
Scamwatch, hacklenmeden etkilenenlerin superannuation fonuyla iletişime geçmelerini ve banka hesaplarını güvenceye almak için ilave adımlar atılmasını tavsiye ediyor.
Optus hacklenmesinde başta isim, doğum günü, e-posta, telefon numarası, adresin ve sunduğunuz ehliyet veya pasaport numarası gibi kimlik detaylarının ele geçirildiği belirtilmişti. Bu hafta 30 binden fazla kişinin Medicare ve indirim kartı concession card numaralarının da sızdığını öğrendik.