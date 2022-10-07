Optus hacklenmesine karşı kendinizi nasıl koruyabilirsiniz?

Öne Çıkanlar Herkesin authenticator adı verilen ikincil doğrulama yazılımları kullanmasını tavsiye ediliyor.

Scamwatch, hacklenmeden etkilenenlerin superannuation fonuyla iletişime geçmelerini ve banka hesaplarını güvenceye almak için ilave adımlar atılmasını tavsiye ediyor.

Optus’un hacklenmesinin üzerinden iki hafta geçmiş durumda. 10 milyon Avustralyalının, yani nüfusun yüzde kırkı şu anda kişisel bilgilerinin dolandırma veya herhangi bir suçla bağlantılı olarak kullanılmasını önlemeye çalışıyor.





Scamwatch Telefon aramaları, SMS veya sosyal medya mesajları üzerinden gelen linklere kesinlikle tıklanmaması yönünde uyarıyor.





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Herkesin authenticator adı verilen ikincil doğrulama yazılımları kullanmasını tavsiye ediliyor.





Scamwatch, hacklenmeden etkilenenlerin superannuation fonuyla iletişime geçmelerini ve banka hesaplarını güvenceye almak için ilave adımlar atılmasını tavsiye ediyor.



