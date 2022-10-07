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Optus hacklenmesine karşı kendinizi nasıl koruyabilirsiniz?

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Optus 041022

CHINA - 2022/07/25: In this photo illustration, the second largest telecommunications company in Australia, Optus logo is displayed on a smartphone screen. (Photo Illustration by Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) Source: LightRocket / SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Gett

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Published 7 October 2022 at 1:05pm
By Biwa Kwan
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Avustralya’nın en önemli tüketici hakları kurumu Optus’un hacklenmesinden etkilenen kişi ve işletmelerin dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Bazı dolandırıcılar şimdiden harekete geçmiş durumda.

Published 7 October 2022 at 1:05pm
By Biwa Kwan
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne Çıkanlar
  • Herkesin authenticator adı verilen ikincil doğrulama yazılımları kullanmasını tavsiye ediliyor.
  • Scamwatch, hacklenmeden etkilenenlerin superannuation fonuyla iletişime geçmelerini ve banka hesaplarını güvenceye almak için ilave adımlar atılmasını tavsiye ediyor.
Optus’un hacklenmesinin üzerinden iki hafta geçmiş durumda. 10 milyon Avustralyalının, yani nüfusun yüzde kırkı şu anda kişisel bilgilerinin dolandırma veya herhangi bir suçla bağlantılı olarak kullanılmasını önlemeye çalışıyor.

Scamwatch Telefon aramaları, SMS veya sosyal medya mesajları üzerinden gelen linklere kesinlikle tıklanmaması yönünde uyarıyor.

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Herkesin authenticator adı verilen ikincil doğrulama yazılımları kullanmasını tavsiye ediliyor.

Scamwatch, hacklenmeden etkilenenlerin superannuation fonuyla iletişime geçmelerini ve banka hesaplarını güvenceye almak için ilave adımlar atılmasını tavsiye ediyor.

Optus hacklenmesinde başta isim, doğum günü, e-posta, telefon numarası, adresin ve sunduğunuz ehliyet veya pasaport numarası gibi kimlik detaylarının ele geçirildiği belirtilmişti. Bu hafta 30 binden fazla kişinin Medicare ve indirim kartı concession card numaralarının da sızdığını öğrendik.
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