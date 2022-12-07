Osmanlı silahı Melbourne’da okul sahasından çıktı

Melbournelu tarihçi Vecihi Başarın Avustralya’da bir okulun bahçesinde gömülü bir şekilde bulunan Osmanlı silahının hikayesini anlattı ve Birinci Dünya Savaşı’nda çatışmadan çıkan Türkiye – Avustralya dostluğu hakkında anlatılacak çok daha fazla hikâye olduğunu tekrar ispatladı.