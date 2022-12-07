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Osmanlı silahı Melbourne’da okul sahasından çıktı

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Tarihçi Vecihi Başarın (sağda) Gelibolu ve Türkiye-Avustralya tarihi hakkında daha ortaya çıkmamış çok sayıda hikâye olduğuna emin. Yerdeki Krupp marka Osmanlı topu Melbourne'da bulundu.

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Published 7 December 2022 at 7:00pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Melbournelu tarihçi Vecihi Başarın, Birinci Dünya Savaşı sonrası Avustralya’nın el koyduğu Osmanlı’ya ait Krupp marka silahın Melbourne’daki prestijli Brighton Grammer okulunun kriket sahasından çıktığını söyledi.

Published 7 December 2022 at 7:00pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne Çıkanlar
  • Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı İmparatorluğu’nun yenilgisi sonrası el koyulup Avustralya’ya gönderilen topun bir parçası Brighton Grammer’ın kriket sahasında gömülmüş bir şekilde bulundu. Hikayesini tarihçi Vecihi Başarın SBS Türkçe’ye anlattı.
  • Avustralya ve Türkiye’de halk Gelibolu’daki Çanakkale Savaşları üzerinden iki toplum arasında bağ kursa da savaş 3 yıl daha şiddetli bir şekilde Ortadoğu’da devam etti.
  • Vecihi Başarın ve başında olduğu Friends of Gallipoli derneği bir istilayı simgeleyen 25 Nisan yerine iki toplumun 20 Aralık’taki ateşkesi anması gerektiğini söylüyor. 10 yıldır Melbourne’daki Shrine of Remembrance’ta iki ordu arasındaki barışı andıklarını söyleyen Başarın bu yıl ilk defa Hyde Park’ta benzer bir anma töreninin düzenleneceğini belirtti.
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Melbournelu tarihçi Vecihi Başarın Avustralya’da bir okulun bahçesinde gömülü bir şekilde bulunan Osmanlı silahının hikayesini anlattı ve Birinci Dünya Savaşı’nda çatışmadan çıkan Türkiye – Avustralya dostluğu hakkında anlatılacak çok daha fazla hikâye olduğunu tekrar ispatladı.

VECİHİ BAŞARIN

Vecihi Başarın ve Sanat Projesi

'Maritime Museum Project' and Mr Vecihi Basarin


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