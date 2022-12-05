Pandemi daha da kötüleşen zihinsel sağlık sorunlarını daha da kötüleştirdi

ÖNE ÇIKANLAR
- 2020 Covid-19 salgınının ve ardından gelen kısıtlamaların refaha etkilerini ölçen ve 17 binden fazla katılımcıyı içeren yeni bir çalışma, katılımcıların yüzde 45'inin pandeminin hayatlarını daha da kötüleştirdiğini düşündüğünü gösterdi.
- Hilda raporu, pandeminin başlarında akıl sağlığı konusunda önemli bir artış olduğunu ve en önemli artışın 15 ila 34 yaşları arasındaki genç Avustralyalılarda görüldüğünü gösteriyor.
- Raporda ayrıca, anketin 20 yıllık tarihindeki en büyük düşüş olarak 2020'de eşitsizlikte önemli bir düşüş olduğu vurgulandı.