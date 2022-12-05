SBS Türkçe

Pandemi daha da kötüleşen zihinsel sağlık sorunlarını daha da kötüleştirdi

SBS Türkçe

Pedestrians walk from Flinders St station in Melbourne (AAP).jpg

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 5 December 2022 at 5:14pm
By Sam Dover
Presented by Nilgün Kılıç
Source: SBS

Melbourne Üniversitesi tarafından yapılan kapsamlı yeni bir araştırma raporunda, erken pandeminin Avustralyalıların refahı üzerindeki etkileri ortaya kondu. Avustralya'daki Hanehalkı, Gelir ve İşgücü Dinamikleri'nden elde edilen sonuçlar Victorialılar ve özellikle Melbourne'da yaşayanların özellikle 2020 kilitleme önlemlerinden etkilendi.

Published 5 December 2022 at 5:14pm
By Sam Dover
Presented by Nilgün Kılıç
Source: SBS
ÖNE ÇIKANLAR
  • 2020 Covid-19 salgınının ve ardından gelen kısıtlamaların refaha etkilerini ölçen ve 17 binden fazla katılımcıyı içeren yeni bir çalışma, katılımcıların yüzde 45'inin pandeminin hayatlarını daha da kötüleştirdiğini düşündüğünü gösterdi.
  • Hilda raporu, pandeminin başlarında akıl sağlığı konusunda önemli bir artış olduğunu ve en önemli artışın 15 ila 34 yaşları arasındaki genç Avustralyalılarda görüldüğünü gösteriyor.
  • Raporda ayrıca, anketin 20 yıllık tarihindeki en büyük düşüş olarak 2020'de eşitsizlikte önemli bir düşüş olduğu vurgulandı.
Share

Latest podcast episodes

SBS canlı resize2.jpg

SBS Türkçe Canlı – 5 Aralık 2022

city

SBS Türkçe Haberler 5 Aralık

Enver Erdoğan Ceza İnfaz, özellikle gençlerin tutulduğu ıslahevleri ve Mağdur Desteklerinden sorumlu bakan olarak Victoria valisi önünde yemin ederken .jpg

Enver Erdoğan Victoria'nın en genç bakanı

BRAZIL SOCCER PELE

Pele için Dünya futbolu nefesini tutu