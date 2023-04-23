23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun

Ataturk and the Turkish flag

TBMM'nin kuruluşunun 101'inci yılı kutlanıyor. Source: SBS

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Türkiye’de, Kuzey Kıbrıs’ta ve dünya çapında Türk vatandaşlarının olduğu her yerde, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanıyor.

Öne çıkanlar

  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl ikinci defa pandemi koşulları altında kutlanıyor.
  • Avustralya’daki Türkiye Büyükelçiliği Canberra’da tören düzenlese de Türkiye’de törenler ya yasak ya da kısıtlanmış durumda.
  • Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun üzerinden 101 yıl geçti.
Türkiye’de TBMM’nin kurulduğu 23 Nisan 1920 her yıl Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanıyor.

Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, TBMM’nin kuruluşu hakkında şu sözü söylemişti.

Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.

 

Detaylar podcastımızda.

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