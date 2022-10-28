Pandemi öncesinden daha mutluyuz

Öne Çıkanlar Avustralya’da yüzde 21 daha fazla alkol tükettiğini, yüzde 26 ise daha az alkol tükettiğini belirtmiş.

Türkiye’de pandemiden öncesine kıyasla daha mutlu olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 42. Daha mutsuz olanlarsa yüzde 37.

Araştırma yaşın tutumumuzu etkilediğini gösterdi. Genel olarak 18 ila 24 yaş arasındaki gençler, pandeminin üzerindeki etkilerinin aşırı olumlu veya aşırı olumsuz olduğunu belirtmiş. Yaş yükseldikçe pandeminin hiç etkisinin olmadığını söyleme oranı artmış.

Uzmanlar pandeminin akıl sağlığımızı olumsuz anlamda etkilediğini söyleyip duruyor ancak geçenlerde yayınlanan bir ankete göre COVID-19 pandemisinden mutlu çıkanların oranı mutsuz olanlardan daha yüksek.





Globescan kurumunun BBC için dünya çapında 29 bin kişi üzerinde gerçekleştirdiği ankete göre insanlığın yüzde 36’sı pandemi öncesinden daha mutlu olduğunu söylerken yüzde 27’si daha kötü hissettiğini belirtiyor.





Türkiye ve Avustralya dahil 30 ülkeden katılımcılara iş ve özel hayatlarında pandemi öncesi ve sonrası arasındaki fark soruldu.





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Pandemi sırasında milyonlarca insan hayatını kaybetti. On milyonlar işlerinden oldu. Milyarlarca insanın hareket yeteneği kısıtlandı.





Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) genel olarak pandeminin psikolojik sağlığına olumsuz bir etkisi olduğunu söylüyor. Ancak örgüte göre pandemi herkesi eşit olarak etkilemedi.



