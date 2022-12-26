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Paris saldırısı sonrası Kürt diasporası öfkeli

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Violent clashes in Paris with supporters of PKK

Bruno Thevenin / Anadolu Agency (Photo by Bruno Thevenin / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP) Credit: BRUNO THEVENIN/Anadolu Agency via AFP

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Published 26 December 2022 at 3:42pm, updated 26 December 2022 at 4:25pm
By Essam Al-Ghalib, Seda Ercan
Presented by Seda Ercan
Source: SBS

Paris'te Kürt toplumuna yönelik saldırı sonrasında Fransız yetkililer olayı ırkçılık olarak açıklarken, Kürt diasporası saldırının siyasi suikast olduğuna inanıyor.

Published 26 December 2022 at 3:42pm, updated 26 December 2022 at 4:25pm
By Essam Al-Ghalib, Seda Ercan
Presented by Seda Ercan
Source: SBS
Highlights
  • Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, şüpheli saldırganın açıkça yabancıları hedef almak istediğini söyledi.
  • Saldırıda aralarında Fransız Kürt kadın hareketi lideri Emine Kara'nın da olduğu üç kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
  • Paris sokakları karıştı, Kürt temsilcileri provasyon olduğunu söyledi.
Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nde 3 kişinin ölümü ve 3 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının faili olay yerinde, etraftakiler tarafından yakalandı. Fransız yetkililer, zanlının aşırı ırkçı bir Fransız olduğunu ve daha önce de benzer bir olay nedeiyle hapiste olduğunu ve cezaevinden yeni çıktığını açıkladı.
Olayın 10 yıl önce üç Kürt kadın aktivistin infaz edildiği saldırının yıldönümünde gerçekleşmesi Kürt diasporası tarafından anlamlı bulundu.
Olayın Avustralya Kürt toplumundaki yansımalarını NSW Kürt Toplum Konseyi eş başkanı İsmet Taştan'dan aldık...
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