Paris saldırısı sonrası Kürt diasporası öfkeli

Highlights Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, şüpheli saldırganın açıkça yabancıları hedef almak istediğini söyledi.

Saldırıda aralarında Fransız Kürt kadın hareketi lideri Emine Kara'nın da olduğu üç kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Paris sokakları karıştı, Kürt temsilcileri provasyon olduğunu söyledi.

Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nde 3 kişinin ölümü ve 3 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının faili olay yerinde, etraftakiler tarafından yakalandı. Fransız yetkililer, zanlının aşırı ırkçı bir Fransız olduğunu ve daha önce de benzer bir olay nedeiyle hapiste olduğunu ve cezaevinden yeni çıktığını açıkladı.



Olayın 10 yıl önce üç Kürt kadın aktivistin infaz edildiği saldırının yıldönümünde gerçekleşmesi Kürt diasporası tarafından anlamlı bulundu.

