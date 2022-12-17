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Pek çok iş olsa da bazıları için işe girme olasılığı çok az

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Record low unemployment has done little to improve the prospects of people with barriers to work.

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Published 17 December 2022 at 5:00pm
By Phillippa Carisbrooke
Presented by Nilgün Kılıç
Source: SBS

Rekor düzeylerde olan düşük işsizlik, çalışma engelleri olan insanların beklentilerini iyileştirmek için çok az şey yaptı. Anglicare Australia tarafından yapılan bir araştırma, başlangıç düzeyi olan işlerin ortadan kaybolduğunu ve engelliler, vasıfları veya deneyimleri olmayanlar, yaşlılar ve uzun bir aradan sonra işgücüne yeniden girmeye çalışanlar da dahil olmak üzere birçok Avustralyalının iş piyasasından dışlandığını ortaya çıkardı.

Published 17 December 2022 at 5:00pm
By Phillippa Carisbrooke
Presented by Nilgün Kılıç
Source: SBS
ÖNE ÇIKANLAR
  • Anglicare Australia tarafından hazırlanan bir rapor, iş piyasasının, engelliler, yaşlılar, İngilizceyi ikinci dil olarak konuşanlar veya vasıfları veya deneyimleri olmayanlar da dahil olmak üzere, çalışma engelleri olan kişilere hizmet vermediğini tespit etti.
  • The Jobs Availability Snapshot, başlangıç seviyesindeki her boş pozisyon için başvuran her on beş kişiden ikisinin istihdam engelleriyle karşı karşıya olduğu sonucunu buldu.
  • Anglicare Australia, federal hükümeti istihdam hizmetlerini elden geçirmeye ve istihdam engelleri olan insanlar için yollar sunan iş yaratma programlarına yatırım yapmaya çağırıyor.
  • Albanese hükümeti, yeni bir denetime ihtiyaç olduğunu söyleyerek, yedi milyar dolarlık Avustralya İş Gücü istihdam programını incelemek için seçilmiş bir komite kurdu.
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