Pek çok iş olsa da bazıları için işe girme olasılığı çok az

ÖNE ÇIKANLAR
- Anglicare Australia tarafından hazırlanan bir rapor, iş piyasasının, engelliler, yaşlılar, İngilizceyi ikinci dil olarak konuşanlar veya vasıfları veya deneyimleri olmayanlar da dahil olmak üzere, çalışma engelleri olan kişilere hizmet vermediğini tespit etti.
- The Jobs Availability Snapshot, başlangıç seviyesindeki her boş pozisyon için başvuran her on beş kişiden ikisinin istihdam engelleriyle karşı karşıya olduğu sonucunu buldu.
- Anglicare Australia, federal hükümeti istihdam hizmetlerini elden geçirmeye ve istihdam engelleri olan insanlar için yollar sunan iş yaratma programlarına yatırım yapmaya çağırıyor.
- Albanese hükümeti, yeni bir denetime ihtiyaç olduğunu söyleyerek, yedi milyar dolarlık Avustralya İş Gücü istihdam programını incelemek için seçilmiş bir komite kurdu.