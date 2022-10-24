SBS Türkçe

Perth'de çok kültürlü 29 ekim coşkusu

SBS Türkçe

IMG-20221021-WA0003.jpg

Women of World Stage organizasyonunun kurucusu Filiz Şah, yeni göçmen olmanın zorluklarıyla 18 yıl önce, Avustralya'ya yerleştiğinde karşılaştığını anlatıyor ve yeni göçmenleri desteklemek üzere etkinlikler düzenliyor.

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 24 October 2022 at 6:00pm
By Seda Ercan
Presented by Seda Ercan
Source: SBS

Cumhuriyet Bayramı, Batı Avustralya'da çok kültürlü müzik ve dans festivalinde kutlanıyor.

Published 24 October 2022 at 6:00pm
By Seda Ercan
Presented by Seda Ercan
Source: SBS
Highlights
  • Konserin düzenleyicisi Women of World Stage isimli kar amacı gütmeyen bir organizasyon.
  • Organizasyonu Türk toplum bireylerinden Filiz Şah yönetiyor.
  • Çok kültürlü müzik ve dans festivalinde farklı gruplar sahne alacak ve farklı mutfaklardan yemekler servis edilecek.
29 Ekim günü Batı Avustralya'da çok kültürlü toplumların katılacağı bir etkinlik düzenleniyor.
Perth'de yapılacak konseri, Women of World Stage/WOWs isimli organizasyon düzenliyor.
IMG-20221021-WA0008.jpg
Filiz Şah'ın kurucusu olduğu WOWs, 2019'da tescil olmuş.
18 yıl önce Avustyralya'ya yerleşen Filiz Şah'ın bir göçmen olarak yaşadığı zorluklardan yola çıkarak kurduğu organizasyon, bugün 76 farklı kökenden bini aşkın üyesiyle yeni göçmenleri desteklemeyi hedefliyor.
Share

Latest podcast episodes

thumbnail_A carer helping a person to dress (Getty).jpg

Bakıcılara kim bakıyor?

DOGA.jpg

Doğa’dan Melbourne’daki Harmony Festivali’nda çok dilli konser

sbs turkish.jpg

SBS Türkçe Canlı – 24 Ekim 2022

Soccer ball on the ground at a football field

Süperlig'de lider değişikliği