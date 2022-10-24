Perth'de çok kültürlü 29 ekim coşkusu

Highlights
- Konserin düzenleyicisi Women of World Stage isimli kar amacı gütmeyen bir organizasyon.
- Organizasyonu Türk toplum bireylerinden Filiz Şah yönetiyor.
- Çok kültürlü müzik ve dans festivalinde farklı gruplar sahne alacak ve farklı mutfaklardan yemekler servis edilecek.
29 Ekim günü Batı Avustralya'da çok kültürlü toplumların katılacağı bir etkinlik düzenleniyor.
Perth'de yapılacak konseri, Women of World Stage/WOWs isimli organizasyon düzenliyor.
18 yıl önce Avustyralya'ya yerleşen Filiz Şah'ın bir göçmen olarak yaşadığı zorluklardan yola çıkarak kurduğu organizasyon, bugün 76 farklı kökenden bini aşkın üyesiyle yeni göçmenleri desteklemeyi hedefliyor.
Filiz Şah'ın kurucusu olduğu WOWs, 2019'da tescil olmuş.