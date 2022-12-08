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Sydneyli oyuncu Pia Derya Yıldırım, bu kez yönetmen koltuğunda

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Pia Thunderbolt

Avustralya-Türk ortak yapımı film, büyük bir ekip çalışmasıyla tamamlandı.

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Published 8 December 2022 at 2:28pm
By Seda Ercan
Presented by Seda Ercan
Source: SBS

Ünlü yönetmen Bahman Gobadi'nin mentorluğunu yaptığı Pia Derya Thunderbolt, filmde Sydney'de yaşayan Türkiye göçmeni bir ailenin, sıkıştığı dört duvar arasından kurtulmaya çalışan kızının hikayesini anlatıyor.

Published 8 December 2022 at 2:28pm
By Seda Ercan
Presented by Seda Ercan
Source: SBS
7 yıl önce İstanbul'dan Sydney'e göç eden oyuncu Pia Derya Thunderbolt, son birkaç yıldır Avustralya film sektöründe edindiği tecrübelerin ardından bu kez yönetmen kimliğiyle karşımıza çıkıyor.

Thunderbolt'un, Avustralyalı yapım ortağı Paulie Shake ile birlikte Türkçe olarak çektiği filmin oyuncuları da Türk toplum bireylerinden oluşuyor. Filmde anne babayı Syndey'de yaşayan Tamam ve Kanber Kipel çifti canlandırıken, ailenin engelli oğlu rolünde Melbourne'da yaşayan Türk kökenli oyuncu Berk Öztürk oynuyor.

Syndey'de, çekimleri 3 gün süren filmin senaryosunu yazıp, baş rolünde de oynayan Pia Derya Thunderbolt, "Sleeping Beauties" adını taşıyan filmini SBS Türkçe'ye anlattı.
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