Sydneyli oyuncu Pia Derya Yıldırım, bu kez yönetmen koltuğunda

7 yıl önce İstanbul'dan Sydney'e göç eden oyuncu Pia Derya Thunderbolt, son birkaç yıldır Avustralya film sektöründe edindiği tecrübelerin ardından bu kez yönetmen kimliğiyle karşımıza çıkıyor.





Thunderbolt'un, Avustralyalı yapım ortağı Paulie Shake ile birlikte Türkçe olarak çektiği filmin oyuncuları da Türk toplum bireylerinden oluşuyor. Filmde anne babayı Syndey'de yaşayan Tamam ve Kanber Kipel çifti canlandırıken, ailenin engelli oğlu rolünde Melbourne'da yaşayan Türk kökenli oyuncu Berk Öztürk oynuyor.



