Türkiye Neil Prakash’ı iade etti

Türkiye Cuma sabahı Melbourne doğumlu Neil Prakash'ı Avustralya'ya iade etti. Darwin’de bir mahkemeye çıkarılacak olan Prakash’ın yargılanması için Victoria’ya iadesi sürecinin başlaması bekleniyor.





31 yaşında olduğuna inanılan Prakash Hint-Fijili baba ve Kampoçyalı bir anneden Melbourne’da doğdu. 2012’de Müslüman olan Prakash 2013’te Malezya üzerinden Suriye’ye gitmişti. Avustralya 2014’te pasaportunu iptal etmiş ve 2015’te de gıyabında tutuklanması kararını almıştı.





2016’da sahte belgelerle Suriye’den Türkiye’ye geçerken yakalanan Prakash, 2019’da İŞİD üyesi olmaktan önce 7,5 yıl hapse çarptırılmış, sonra da hafifletici sebeplerle cezası 6 yıla indirilmişti. 2018’de Kilis’te bir mahkeme Avustralya’nın iade başvurusunu reddetmişti.





Avustralya yakalanmasından sonra iadesi için başvurmuş ancak 2018’de dönemin İçişleri Bakanı Peter Dutton Prakash’ın vatandaşlığını iptal etmişti. Yasalara göre İçişleri bakanının sadece terörizm suçlarına karışmış çift vatandaşlıların Avustralya vatandaşlığını iptal etme hakkı var. Dutton Prakash’in aynı zamanda doğuştan Fiji vatandaşı olduğunu iddia ederken Fiji, kişinin Fiji ile hiçbir ilişkisi olmadığını ve çift vatandaşlığı kabul etmediklerini belirtmişti. Haziran ayında Avustralya Yüksek mahkemesi çift vatandaşlığı olanların terörizmle suçlanması üzerine Avustralya vatandaşlığını kaybetmesinin önünü açan yasayı iptal etmişti.





İŞİD üyesi olmakla suçlanan Prakash iddiaları reddediyor.



