Profesyonel tekvandocuları yarışlara Murat Hoca hazırlayacak

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Murat Matt Eryürek'e göre, spor yapmanın gençlerin sadece fiziksel değil zihinsel sağlıklarına da katkısı oluyor.

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Melbourne'da doğup büyüyen ve tam 45 yıldır tekvando yapan Murat Matt Eryürek, Viktorya'da 2023 yılının Tekvando Baş Hocası seçildi.

Aynı zamanda lojistik alanında çalışan bir iş insanı olan Matt Eryürek, tekvandoya 4 yaşında başladı.

Coburg'da yıllardır bir spor salonu çalıştıran spor hocası bugüne kadar yüzlerce çocuk ve gencin yarışmalara katılmasını sağladı.

Eryürek, 2023 yılında, Viktorya eyaletindeki binlerce tekvando sporcusu arasında yüksek performans gösteren ve yarışmalara katılacak sporculara koçluk etmek üzere seçildi.

Murat Matt Eryürek ile hem yeni görevini konuştuk ve hem de çocukların spora teşvik edilmesi konusunda ip uçları aldık.

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