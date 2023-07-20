Profesyonel tekvandocuları yarışlara Murat Hoca hazırlayacak

Aynı zamanda lojistik alanında çalışan bir iş insanı olan Matt Eryürek, tekvandoya 4 yaşında başladı.





Coburg'da yıllardır bir spor salonu çalıştıran spor hocası bugüne kadar yüzlerce çocuk ve gencin yarışmalara katılmasını sağladı.





Eryürek, 2023 yılında, Viktorya eyaletindeki binlerce tekvando sporcusu arasında yüksek performans gösteren ve yarışmalara katılacak sporculara koçluk etmek üzere seçildi.



