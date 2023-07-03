Rusya’da nefeslerin tutulduğu 48 saat

ÖNE ÇIKANLAR Tehlike geçse de Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin’ın mevcut gücü ve Ukrayna’daki savaşın geleceğini sorgulayanların sayısı arttı.

Wagner’in başkanı Yevgeny Prigozhin 1961’de Putin’in doğduğu ve o dönemde ismi Leningrad şimdinin St Petersburg kentinde doğdu.

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko’nun arabuluculuğuyla bir anlama yapıldığı belirtiliyor. Ancak Yevgeny Prigozhin’in geleceğinin güvende olmadığını gösteren çok belirti var.

Film senaryosu gibi gelişmeler. Siyasi gerilim, askeri çatışmalar ve sürekli değişen ittifaklar.





Her şey 24 Haziran Cumartesi günü başladı. Silahlı Rus paralı askerler isyan bayrağını kaldırıp Moskova’ya doğru ilerlemeye başladı.





Syracuse Üniversitesi’nden Profesör Brian Taylor Sovyetleri Birliği’nin dağıldığı 1990 başlarından beri bu kadar önemli bir askeri ve siyasi gelişme yaşanmadığını söylüyor.





Şimdinin milyarder iş adamı Yevgeny Prigozhin 18’inde hırsızlıktan hapse girdi. Serbest kaldıktan iki yıl sonra soygun ve hızlılıktan yeniden cezaevine gönderildi. 9 yıl hapisten sonra iş adamı olmaya karar Verdi. Önce sokaklarda bir dizi sosisli





Analistler geçen hafta sonu takip ettiğimiz gelişmelerin tek kazananı olduğunu söylüyor. O da Ukrayna. Eski ABD Ulusal Güvenlik Konseyi başkanı Alexander Vindman açıklıyor: “Tüm tanık olduğumuz gelişmeler sonucunda en basit ve açık sonuç Ukrayna’nın kazanmış olduğu. Rusya’da belirsizlik hâkim siyasi ve askeri liderler kime güveneceklerini bilmiyor. Binlerce paralı askere bir anda ‘hadi gidin’ diyemezsiniz, ayrıca savaşa da sokamazsınız, hiçbir şekilde güvenemezsiniz” diyor.



