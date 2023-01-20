Sabah 4’te biten tenis maçı olur mu?

Australian Open

Andy Murray Source: AAP

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Avustralya Açık tenis turnuvasında İskoç Andy Murray ile Avustralyalı Thanasi Kokkinakis arasında oynanan ve sabah 04:00’ten sonra biten maçta zafer Murray’in oldu.

ÖNE ÇIKANLAR
  • Sabah 04:00 gibi biten maçta Avustralyalı Thanasi Kokkinakis eski bir Numara Andy Murray’e beş sette yenildi. 5 saat 45 dakika süren maç turnuva tarihinin en uzun ikinci maçı olarak kayıtlara geçti.
  • Bir numaralı seri başı Rafael Nadal ve iki numaralı seri başı Casper Rudd’ın elenmesi sonrası alan numaralı Stefanos Tsitsipas ve 4 numaralı Novak Djokovic’e kalmış gibi görünüyor.
  • Futbolda Avustralya A ligi bu akşam 19:45’te başlayacak Adeliade - Macarthur maçıyla başlıyor.
  • Türkiye Kupası’nda çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu.
  • Süper Lig’de maçlar Avustralya doğu kıyıları saatiyle Cumartesi sabah 04:00’teki Adanademirpsor - Giresun maçıyla başlıyor.
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