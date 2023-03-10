Saflar belirlendi, seçimlerde kampanyaların merkezinde deprem olacak

ÖNE ÇIKANLAR
- Türkiye siyasetinin belki de en stresli 96 saatinden sonra Millet İttifakı her zamankinden daha güçlü görünüyor
- HDP’siz seçim zaferi imkânsız. Peki, Millet İttifakı’nın stratejisi nedir?
- Bursa'da Amedspora yönelik yapılanlar önümüzdeki haftalarda olacakların göstergesi mi?
- Siyasetteki gelişmeler depremi bile unutturdu ancak Cumhur ve Millet ittifaklarının seçim kampanyalarının merkezinde deprem olacak.
TÜRKİYE GÜNDEMİ
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını Pazartesi açıklıyor
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca ’tan takip edebilirsiniz.