Saflar belirlendi, seçimlerde kampanyaların merkezinde deprem olacak

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Mayıs'da düzenlenmesi beklenen Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerinde deprem herkesin öncelikli konusu olacak. Source: EPA / SEDAT SUNA/EPA

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Gazeteci Yavuz Oğhan Millet İttifakı’nın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanmasından sonra ilk turda bitmesi beklenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde safların belirlendiğini ve tarafların seçim kampanyalarının merkezine deprem ve deprem sonrası yeniden inşayı yerleştirmesi bekleniyor.

ÖNE ÇIKANLAR
  • Türkiye siyasetinin belki de en stresli 96 saatinden sonra Millet İttifakı her zamankinden daha güçlü görünüyor
  • HDP’siz seçim zaferi imkânsız. Peki, Millet İttifakı’nın stratejisi nedir?
  • Bursa'da Amedspora yönelik yapılanlar önümüzdeki haftalarda olacakların göstergesi mi?
  • Siyasetteki gelişmeler depremi bile unutturdu ancak Cumhur ve Millet ittifaklarının seçim kampanyalarının merkezinde deprem olacak.
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