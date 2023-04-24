Şampiyonluk yarışı kızışıyor

Football

Credit: Wiki

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Deplasmanda iki puan kaybeden Galatasaray’la Fenerbahçe arasındaki liderlik mücadelesi kızışıyor. Anadoluspor ise beklenmedik bir yenilgi aldı.

ÖNE ÇIKANLAR
  • Victoria Premier Ligi’nden Hume City (Anadoluspor) Bentleigh Greens’e evinsde sürpriz bir şekilde yenildi. Gollü gecen maçta Bentleigh 3-2 galip geldi.
  • Victoria Eyalet Kuzeybatı 1. Ligi'ndeki Hilalspor (Whittlesea United) Upfield’i 2-0 yenerken, sıralamada yedinciliğe yükseldi.
  • Eyalet Kuzeybatı 2. Ligi'ndeki Albion Türk gücü (Albion Rovers) deplasmanda Westvale Olympic’i 4-3 yenerken aynı ligdeki Çağrı Spor (Hume United) Mill Park’a deplasmanda 2-0 yenildi.
  • Türkiye’de Süper Ligde liderlik yarışında Fatih Karagümrük’le 3-3 berabere kalan Galatasaray 2 puan kaybetti. Avustralya doğu kıyıları saatine göre yarın sabah Fenerbahçe İstanbulspor ile karşılaşıyor.
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