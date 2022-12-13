Sanat temelli program, ülke çapında ırkçılıkla mücadele etmeyi amaçlıyor

ÖNE ÇIKANLAR
- Sydney’de bazı okullarda drama ve Bollywood dansı yoluyla öğretilen, sanat temelli ırkçılık karşıtı Deep Harmony adı verilen bir program uygulandı.
- Altı hafta boyunca öğrenciler, ırksal adalet, uyum, topluluk ve bir araya gelme konularında derin bir anlayışa ulaşmak için tasarlanmış birkaç atölye çalışmasına katıldılar.
- Avustralya Sanat Konseyi tarafından finanse edilen Deep Harmony programını geliştiren kişi olan Western Sydney Üniversitesi'nden Dr Jacobs, bunu ülke çapındaki okullara getirmeyi hedefliyor.