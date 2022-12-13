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Sanat temelli program, ülke çapında ırkçılıkla mücadele etmeyi amaçlıyor

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Learning to dance - Bollywood style Source: SBS

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Published 13 December 2022 at 9:02pm
Presented by Nilgün Kılıç
Source: SBS

Western Sydney Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, çeşitliliği kutlamak ve kültürel farkındalığı öğretmek için sanatın gücünü kullanıyor. Sidney'de başarılı bir pilot uygulamadan sonra, ülke çapında ırkçılıkla mücadele programını almayı umuyorlar.

Published 13 December 2022 at 9:02pm
Presented by Nilgün Kılıç
Source: SBS
ÖNE ÇIKANLAR
  • Sydney’de bazı okullarda drama ve Bollywood dansı yoluyla öğretilen, sanat temelli ırkçılık karşıtı Deep Harmony adı verilen bir program uygulandı.
  • Altı hafta boyunca öğrenciler, ırksal adalet, uyum, topluluk ve bir araya gelme konularında derin bir anlayışa ulaşmak için tasarlanmış birkaç atölye çalışmasına katıldılar.
  • Avustralya Sanat Konseyi tarafından finanse edilen Deep Harmony programını geliştiren kişi olan Western Sydney Üniversitesi'nden Dr Jacobs, bunu ülke çapındaki okullara getirmeyi hedefliyor.
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