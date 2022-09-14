Sanatçı ve aktivist Uncle Jack hayatını kaybetti

Daha dört aylıkken dönemin politik stratejisi sebebiyle annesinin kucağından koparılan ve Viktorya'da devlet bakım evinde büyüyen Jack Charles, çalınmış kuşakların hayatta kalmayı başarmış bireylerinden biriydi.





Hem bireysel hem de yerli halklarının yaşadığı felaketleri hikaye anlatıcılığı yoluyla geniş kitlelere anlatmayı başaran sanatçı, tiyatroya başlamadan önce eroin ve çeşitli suçlar nedeniyle hapis yattı.





The Zone- Uncle Jimmy (Jack Charles) and Waruu West (Rob Collins) Credit: Lisa Tomasetti/ABC Sahne sanatlarına yöneldiğinde ise büyük bir şöhret onu bekliyordu. Defalarca ödül alan, Avustralya çapında tanınan Jack Amca yine de son ana kadar ayrımcılıktan kurtulamadı.





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