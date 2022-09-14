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Sanatçı ve aktivist Uncle Jack hayatını kaybetti

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racism, jack charles, taxi, victoria

Yerli Halklarından aktör ve aktivist Jack Charles'ın ölümü üzüntü yarattı.

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Published 14 September 2022 at 2:45pm, updated 14 September 2022 at 2:48pm
By Cameron Gooley, Stephanie Corsetti
Presented by Seda Ercan
Source: SBS

Ünlü aktör geçirdiği felç sonucu 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Published 14 September 2022 at 2:45pm, updated 14 September 2022 at 2:48pm
By Cameron Gooley, Stephanie Corsetti
Presented by Seda Ercan
Source: SBS
Daha dört aylıkken dönemin politik stratejisi sebebiyle annesinin kucağından koparılan ve Viktorya'da devlet bakım evinde büyüyen Jack Charles, çalınmış kuşakların hayatta kalmayı başarmış bireylerinden biriydi.

Hem bireysel hem de yerli halklarının yaşadığı felaketleri hikaye anlatıcılığı yoluyla geniş kitlelere anlatmayı başaran sanatçı, tiyatroya başlamadan önce eroin ve çeşitli suçlar nedeniyle hapis yattı.

The Cleverman ABC,The Zone, Uncle Jimmy (Jack Charles) Waruu West (Rob Collins)
The Zone- Uncle Jimmy (Jack Charles) and Waruu West (Rob Collins) Credit: Lisa Tomasetti/ABC
Sahne sanatlarına yöneldiğinde ise büyük bir şöhret onu bekliyordu. Defalarca ödül alan, Avustralya çapında tanınan Jack Amca yine de son ana kadar ayrımcılıktan kurtulamadı.

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