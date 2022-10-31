SBS Türkçe 31 Ekim Haberler

SBS TürkçeOther ways to listen SBS Türkçe 31 Ekim HaberlerPlay09:44SBS TürkçeOther ways to listen SBS Turkish Source: SBSGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.91MB)Published 31 October 2022 at 3:34pmPresented by Seda ErcanSource: SBS SBS Türkçe’den Avustralya, Türkiye ve dünya haberleri.Published 31 October 2022 at 3:34pmPresented by Seda ErcanSource: SBSViktorya'da binlerce ev fırtına nedeniyle elektriksiz kaldı. Brezilya seçimlerinde, aşırı sağcı devlet başkanı solcu rakibine karşı kaybetti...Türkiye'de yerli otomobil TOGG görücüyeçıktı. ShareLatest podcast episodesSBS Türkçe Canlı 31 EkimMelbourne Cup yarışında dolu bile yağabilirFelç geçirdi, hayatını yeni baştan yazdıSpor Haberleri 31 Ekim