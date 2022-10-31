SBS Türkçe 31 Ekim Haberler

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Published 31 October 2022 at 3:34pm
Presented by Seda Ercan
Source: SBS

SBS Türkçe’den Avustralya, Türkiye ve dünya haberleri.

Published 31 October 2022 at 3:34pm
Presented by Seda Ercan
Source: SBS
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