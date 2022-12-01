SBS Türkçe Canlı – 1 Aralık 2022 –FIFA 2022’de Socceroos son 16’da

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- Avustralya’nın futbol milli takımı 2006’dan beri ilk defa Dünya Kupası’nda son 16’ya kaldı. Danimarka’yı 1-0 yenen Socceroos’un bir sonraki rakibi Arjantin.
- Yeni bir rapor, bankaları mali suiistimali önlemek için ürünleri yeniden tasarlayarak Avustralya'daki aile içi şiddeti durdurmaya çağırıyor. Kadınların Ekonomik Güvenliği Merkezi, 'Designed to Disrupt' yani "Yıkmak İçin Tasarlandı"nın, faillerin mali suiistimali bir zorlayıcı kontrol taktiği olarak kullanmasını zorlaştırmak için bankalara bir dizi tavsiyede bulunduğunu söylüyor.
- Yeni bir araştırma süpermarket raflarındaki tüm paketlenmiş gıdaların üçte ikisinin ilave şeker içerdiğini gösteriyor.
- Dinleyici yorum ve mesajları.
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