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SBS Türkçe Canlı – 1 Aralık 2022 –FIFA 2022’de Socceroos son 16’da

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Published 1 December 2022 at 3:52pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Published 1 December 2022 at 3:52pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • Avustralya’nın futbol milli takımı 2006’dan beri ilk defa Dünya Kupası’nda son 16’ya kaldı. Danimarka’yı 1-0 yenen Socceroos’un bir sonraki rakibi Arjantin.
  • Yeni bir rapor, bankaları mali suiistimali önlemek için ürünleri yeniden tasarlayarak Avustralya'daki aile içi şiddeti durdurmaya çağırıyor. Kadınların Ekonomik Güvenliği Merkezi, 'Designed to Disrupt' yani "Yıkmak İçin Tasarlandı"nın, faillerin mali suiistimali bir zorlayıcı kontrol taktiği olarak kullanmasını zorlaştırmak için bankalara bir dizi tavsiyede bulunduğunu söylüyor.
  • Yeni bir araştırma süpermarket raflarındaki tüm paketlenmiş gıdaların üçte ikisinin ilave şeker içerdiğini gösteriyor.
  • Dinleyici yorum ve mesajları.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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