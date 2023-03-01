SBS Türkçe Canlı – 1 Mart 2023 Avustralya’da sonbaharın ilk günü

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- Son dönemde yabancı ülkelerin Avustralya’da casusluk çabalarını tanık olduk. Rusya’nın kapsamlı bir casusluk ağı kurduğu ortaya çıktı. İran rejiminin buradaki muhalifleri hedef aldığı çeşitli eylemler ortaya çıktı. Avustralya federal polisi, göçmen toplumları ve özellikle göçmen toplumlar içindeki muhalifleri hedef alan bu girişimlerin yasadışı olduğunu ve yapabileceğimiz bazı şeyler olduğu bilgisini yaymaya çalışıyor.
- Avustralya'da yol güvenliğini artırmak için, yeni bir akıllı teknolojinin denemeleri yapılıyor. Yeni teknolojik sistem, araçların içindeki sürücülere ve trafikte daha savunmasız konumdaki yaya ve bisikletlere anlık mesaj gönderebilecek.
- Küçüklü büyüklü pek çok Avustralya şirketi, çalışanların iş ve yaşam kalitesini yükseltmeyi umarak, haftada 4 gün çalışma sistemine geçmeyi deniyor.
- Dinleyicilerden mesajlar.
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