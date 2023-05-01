SBS Türkçe Canlı – 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber Bülteni
- Türkiye'nin Canberra Büyükelçisi Ufuk Gezer, 14 Mayıs Türkiye seçimlerinde Avustralya'da ilk iki günde kaç kişinin oy kullandığını açıkladı.
- Yeşil Sol Parti Avustralya Seçim Koordinasyonu Eş Başkanları Kenan Bircan ve Gülnur Güzel ile son anda yaşanan isim değişikliğinin seçmenlerini nasıl etkilediğini konuştuk.
- Süper Lig’de lider Galatasaray puan kaybederken peşinden gelen Fenerbahçe ve Beşiktaş farkı kapatmaya çalışıyor. Avustralya'dan en son spor haberleri SBS Türkçe'de.
- Dinleyicilerden mesajlar.
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