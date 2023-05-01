SBS Türkçe Canlı – 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı

sbs turkish.jpg

SBS Türkçe

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber Bülteni
  • Türkiye'nin Canberra Büyükelçisi Ufuk Gezer, 14 Mayıs Türkiye seçimlerinde Avustralya'da ilk iki günde kaç kişinin oy kullandığını açıkladı.
  • Yeşil Sol Parti Avustralya Seçim Koordinasyonu Eş Başkanları Kenan Bircan ve Gülnur Güzel ile son anda yaşanan isim değişikliğinin seçmenlerini nasıl etkilediğini konuştuk.
  • Süper Lig’de lider Galatasaray puan kaybederken peşinden gelen Fenerbahçe ve Beşiktaş farkı kapatmaya çalışıyor. Avustralya'dan en son spor haberleri SBS Türkçe'de.
  • Dinleyicilerden mesajlar.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
Facebook
’tan takip edebilirsiniz.
Share

Latest podcast episodes

YSP.png

Türkiyeli partilerin Avustralya'daki seçim hazırlıkları: Bölüm 3

Football

Süper Lig’de liderlik mücadelesi kızışıyor

ANTHONY ALBANESE NATIONAL CABINET MEETING

Ulusal Kabine, aile hekimlerine mesai saatleri dışında erişim için fon sağlama teklifini onayladı

Casino Conference

İnternet üzerinden oynanan kumar için kredi kartı kullanımı yasağı