SBS Türkçe Canlı 1 Şubat

SBS Türkçe Canlı 1 ŞubatPlay47:10Get the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (43.19MB) Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.Bugünkü yayında:HaberlerMelbourne avukat Ali Beşiroğlu ile söyleşiFransa enerji krizini üşüyerek aşmaya çalışıyor. Kendini Vergi dairesi memuru gibi gösteren sahtekarlara dikkatru ShareLatest podcast episodesÇin'den yeni yabancı öğrenci dalgası'Duruşma salonunda herkes ağladı'SBS Türkçe Haberler 1 Şubat 2023Avustralya’da ücretsiz veya düşük bedelli sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanılır?