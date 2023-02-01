SBS Türkçe Canlı 1 Şubat

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Bugünkü yayında:
  • Haberler
  • Melbourne avukat Ali Beşiroğlu ile söyleşi
  • Fransa enerji krizini üşüyerek aşmaya çalışıyor.
  • Kendini Vergi dairesi memuru gibi gösteren sahtekarlara dikkatru
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