SBS Türkçe Canlı – 10 Ekim 2022

İçerik
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- Pandemi kısıtlamalarıyla beraber Avustralya’da zaten önemli bir sorun olan akil sağlığı hizmetleri sıkıntısı daha da arttı. Şu anda ise yetkililer açılan mesafeyi kapatmaya çalışıyor.
- Gazeteci Yavuz Oğhan CHP liderinin yeniden gündeme getirdiği başörtü yasasının hem kendi partisinde hem de iktidarda büyük tartışmayı ateşlediğini söyledi. Hayat pahalılığı ve sosyal medya yasa tasarısının medya gündeminde geri sıralarda yer aldı.
- 2024’te uygulamaya girecek ve orta ve yüksek gelirliler için vergi indirimi anlamına gelecek yeni vergi dilimlerini iptal etmesi için Avustralya Federal Hükümeti üzerinde büyük baskı var. Uygulamaya geçmesi durumunda yeni dilimlerin 10 yıl içinde yüzlerce milyar dolara mal olacağı söyleniyor.
- Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın final maçında Angola'yı 4-1 yenerek dünya şampiyonu oldu. A Ligi başladı.