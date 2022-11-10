SBS Türkçe Canlı – 10 Kasım Atatürk’ün ölümünün 84’üncü yıldönümü

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- ABD’de tamamlanan ara seçimler ve Avustralya’da Victoria eyaletinde 26 Kasım’daki eyalet seçimleri.
- Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü ve yarın da 11 Kasım, Birinci Dünya Savaşı’nın sona erişinin yıldönümü.
- Melbournelu tarihçi Vecihi Başarın, Hampton Gaziler Derneği RSL'in duvarına Birinci Dünya Savaşı’na Batı Cephesi’ne katılan askerleri anmak amacıyla bir hatıra duvarı yapmaya ikna etti ve bu anıt duvar yarın açılıyor.
- Aile hekimleri Avustralya sağlık sisteminin bel kemiğini oluşturuyor. Ancak artan sayıda aile hekimi işi bırakmaya çalışıyor.
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