SBS Türkçe

SBS Türkçe Canlı – 10 Kasım Atatürk’ün ölümünün 84’üncü yıldönümü

SBS Türkçe

SBS canlı resize2.jpg

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 10 November 2022 at 4:15pm
Presented by Ismail Kayhan
Source: SBS

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Published 10 November 2022 at 4:15pm
Presented by Ismail Kayhan
Source: SBS
PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • ABD’de tamamlanan ara seçimler ve Avustralya’da Victoria eyaletinde 26 Kasım’daki eyalet seçimleri.
  • Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü ve yarın da 11 Kasım, Birinci Dünya Savaşı’nın sona erişinin yıldönümü.
  • Melbournelu tarihçi Vecihi Başarın, Hampton Gaziler Derneği RSL'in duvarına Birinci Dünya Savaşı’na Batı Cephesi’ne katılan askerleri anmak amacıyla bir hatıra duvarı yapmaya ikna etti ve bu anıt duvar yarın açılıyor.
  • Aile hekimleri Avustralya sağlık sisteminin bel kemiğini oluşturuyor. Ancak artan sayıda aile hekimi işi bırakmaya çalışıyor.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
Facebook
’tan takip edebilirsiniz.
Share

Latest podcast episodes

QLD State election

Güncel gelişmeler: ABD ve Victoria seçimleri, Queensland'da dördüncü dalga

HamptonRSL.jpg

Hampton RSL'in Batı Cephesi anma duvarını yaptı

1.jpg

SBS Türkçe Haberler 10 Kasım

Fatih Aksu.jpg

Dünyayı turlayan Fatih kaptan Avustralya’ya yaklaştı