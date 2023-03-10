SBS Türkçe Canlı – 10 Mart 2023

PROGRAM İÇERİĞİ
- Çalıştığı hastanede ilk resim sergisini açan İsmihan Şen, kendisine ilham kaynağı olan kişileri, zorlu da olsa yaşadığı tecrübelerin kendisini getirdiği yeri ve gelecek planlarını SBS Türkçe’ye anlattı.
- Gazeteci Yavuz Oğhan Millet İttifakı’nın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanmasından sonra ilk turda bitmesi beklenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde safların belirlendiğini ve tarafların seçim kampanyalarının merkezine deprem ve deprem sonrası yeniden inşayı yerleştirmesi bekleniyor.
- Victoria Premier Ligi’nde mücadele eden Anadoluspor evinde St Albans Saints’i konuk ediyor. Maçı 11 Mart Cumartesi saat 18:30 Anadoluspor’un evinde oynanacak.
- Dinleyicilerden mesajlar.
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