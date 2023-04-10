SBS Türkçe Canlı – 10 Nisan 2023

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • Avustralya'nın ilk başörtülü senatörü, federal parlamentoda ilk kez Ramazan'ı kutluyor. Fatima Payman, oruç tutmasının ülkenin başkentinde Batı Avustralya eyaletine hizmet etmek için caydırıcı bir unsur olmadığını söylüyor.
  • Kişinin hayatında yaşayabileceği en stresli süreçlerden biri boşanma. Avustralya’da mahkemeye gitmenin maddi ve manevi yükü göz önüne alınınca, öncelikle arabuluculuk ve aile ihtilafları gibi seçenekleri tercih etmek daha mantıklı hale geliyor.
  • Son üç yıldır dünya çapında havayı etkileten La Niña’nın resmen sona erdiği açıklandı. Peki Avustralya için bu ne anlama geliyor?
  • Victoria Premier Ligi’ndeki toplum takımımız Anadoluspor evindeki zorlu South Melbourne maçında golsüz berabere kaldı. SBS Türkçe’den sor haberleri.
  • Dinleyicilerden mesajlar.
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yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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