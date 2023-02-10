SBS Türkçe Canlı - 10 Şubat 2023

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SBS Türkçe Canlı

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Bugünkü program
  • Haberler
  • Avustralya kurtarma ekibi yola çıktı
  • Avustralya'dan deprem kurbanlarına nasıl yardım edilebilir?
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Latest podcast episodes

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Deprem, siyasi bölünmeyi yenemedi

Disaster Assistance Response Team for Türkiye

Avustralya kurtarma ekibi yola çıktı, NSW Hükümeti de 1 milyon dolar bağış yaptı

Relatives of victims react in front of a collapsed building during search operations in the aftermath of a powerful earthquake in the Elbistan district of Kahramanmaras, southeastern Turkey.

Suriye ve Türkiye'deki yıkıcı depremlerden etkilenenlere nasıl yardım edilir?

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SBS Türkçe Haberler 10 Şubat