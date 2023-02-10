SBS Türkçe Canlı - 10 Şubat 2023

SBS Türkçe Canlı - 10 Şubat 2023Play53:33SBS Türkçe CanlıGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (49.02MB) Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.Bugünkü programHaberlerAvustralya kurtarma ekibi yola çıktıAvustralya'dan deprem kurbanlarına nasıl yardım edilebilir?ShareLatest podcast episodesDeprem, siyasi bölünmeyi yenemediAvustralya kurtarma ekibi yola çıktı, NSW Hükümeti de 1 milyon dolar bağış yaptıSuriye ve Türkiye'deki yıkıcı depremlerden etkilenenlere nasıl yardım edilir?SBS Türkçe Haberler 10 Şubat