SBS Türkçe Canlı – 10 Temmuz 2023 Pazartesi

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber Bülteni
- Uzmanlar, esrarın suç olmaktan çıkarılmasının ırk ayrımcılığını önlemek ve aynı zamanda polisi korumak için gerekli olduğunu söylüyor. Ancak suç olmaktan çıkarma ve yasallaştırma arasında yapılması gereken bir ayrım var. Bazı milletvekilleri bu yaklaşımın yeterince ileri gitmediğini söylerken, kolluk kuvvetleri çok gevşek olduğunu söylüyor.
- Sydney Başkonsolosu Ali Sevim, Uluslararası Piyano Yarışması nedeniyle Avustralya’da bulunan Korkmaz Can Sağlam’ın onuruna 9 Temmuz Pazar akşamı bir resepsiyon verdi. Türkiye Sydney Başkonsolosluğu rezidansında bir araya gelen yerli ve yabancı davetliler arasında, hayatlarını Sydney’de sürdüren Mertim Gökalp, Ayșe Göknur Shanal, Sercan Danış gibi değerli sanatçılar da vardı. Korkmaz Can Sağlam planları, yarışma ve Sydney izlenimleri hakkında SBS Türkçe’ye konuştu.
- Yeni bir araştırma, iş başvurularında İngilizce isimlerin etnik isimlerden çok daha fazla cevap aldığını gösterdi. Çok kültürlü Avustralyalıları temsil eden bir dernek de ekonomik büyüme için çeşitliliğin önemine dikkat çekti.
- 2011'de Çin'de geçirdiği bisiklet kazası sonucu felç olan bir kişi, İsviçre'de sinirbilimciler ve cerrahlar tarafından yapılan deneysel bir ameliyatın ardından tekrar yürümeye başladı. Kablosuz kulaklıklarımızı bağlamak için kullandığımız Bluetooth’la aynı teknolojiyi kullanarak, hasarlı omurgası ile beyni arasında kablosuz bir bağlantı kurdu.
- Dinleyicilerden mesajlar.
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