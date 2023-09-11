SBS Türkçe Canlı – 11 Eylül 2023 Pazartesi

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber Bülteni
  • Federal hükümet ve Yeşiller uzun süredir beklenen konut programı yasası üzerine anlaştı.
  • Fas’da meydana gelen depremde en az 2,100 kişinin öldüğü belirtiliyor.
  • İnsan kaçırma, arabalı saldırı, silahlı saldırı... Melbourne'da son günlerde büyük suçlar işleniyor. Yetkililer buna rağmen suç oranında artış olmadığını söylüyor.
  • Yeni bulunan bir ilacın Alzheimer tedavisinde kısmi başarı sağladığı ve hastalığın ilerlemesini yavaşlattığı bildirildi.
  • Türkiye erkekler futbol milli takımı EURO 2024 eleme grubunda evinde Ermenistan ile berabere kalırken Avustralya’nın millileri Meksika ile 2-2 berabere kaldı.
  • Dinleyicilerden mesajlar.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca 
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SBS Türkçe Haberler - 11 Eylül