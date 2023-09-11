SBS Türkçe Canlı – 11 Eylül 2023 Pazartesi

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber Bülteni
- Federal hükümet ve Yeşiller uzun süredir beklenen konut programı yasası üzerine anlaştı.
- Fas’da meydana gelen depremde en az 2,100 kişinin öldüğü belirtiliyor.
- İnsan kaçırma, arabalı saldırı, silahlı saldırı... Melbourne'da son günlerde büyük suçlar işleniyor. Yetkililer buna rağmen suç oranında artış olmadığını söylüyor.
- Yeni bulunan bir ilacın Alzheimer tedavisinde kısmi başarı sağladığı ve hastalığın ilerlemesini yavaşlattığı bildirildi.
- Türkiye erkekler futbol milli takımı EURO 2024 eleme grubunda evinde Ermenistan ile berabere kalırken Avustralya’nın millileri Meksika ile 2-2 berabere kaldı.
- Dinleyicilerden mesajlar.
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