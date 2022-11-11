SBS Türkçe Canlı – 11 Kasım: Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 104’üncü yıldönümü

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- Sydney’de düzenlenen RobotX Challenge 2022 yarışına katılmak için Sydney’e gelen İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Otonom Tekne Takımı’nın hedefleri hakkında takım danışmanı Doçent Derya Ahmet Kocabaş ve takım kaptanı Levent Yaman ile konuştuk.
- Türkiye’de son bir haftayı SBS Türkçe için değerlendiren gazeteci Yavuz Oğhan, 10 Kasım’da Anıtkabir’de olanları ve AK Parti ile HDP arasındaki görüşmenin sonuçları hakkında konuştu.
- Katar’ın ev sahibi olduğu 2022 FIFA Dünya Kupası 20 Kasım’da başlıyor. D Grubu’ndaki Avustralya’nın ilk maçı 23 Kasım sabahı Dünya Şampiyonu Fransa ile.
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