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SBS Türkçe Canlı – 11 Kasım: Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 104’üncü yıldönümü

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Published 11 November 2022 at 4:20pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Published 11 November 2022 at 4:20pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • Sydney’de düzenlenen RobotX Challenge 2022 yarışına katılmak için Sydney’e gelen İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Otonom Tekne Takımı’nın hedefleri hakkında takım danışmanı Doçent Derya Ahmet Kocabaş ve takım kaptanı Levent Yaman ile konuştuk.
  • Türkiye’de son bir haftayı SBS Türkçe için değerlendiren gazeteci Yavuz Oğhan, 10 Kasım’da Anıtkabir’de olanları ve AK Parti ile HDP arasındaki görüşmenin sonuçları hakkında konuştu.
  • Katar’ın ev sahibi olduğu 2022 FIFA Dünya Kupası 20 Kasım’da başlıyor. D Grubu’ndaki Avustralya’nın ilk maçı 23 Kasım sabahı Dünya Şampiyonu Fransa ile.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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