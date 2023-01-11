SBS Türkçe

SBS Türkçe Canlı – 11 Ocak 2023

SBS Türkçe

sbs turkish.jpg

SBS Türkçe

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 11 January 2023 at 4:18pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Published 11 January 2023 at 4:18pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
PROGRAM İÇERİĞİ
  • Avustralya’nın ciddi boyutta bir antibiyotik sıkıntısı çektiği açıklandı. Doktorlar ve eczacılar normalde rahat bulunan bu ilaçlar için alternatifler arıyor. TGA antibiyotik sıkıntısının önümüzdeki birkaç ay içinde sona ereceğini ve tedarik durumunun Nisan başı gibi normale döneceğini öngörüyor.
  • Mert Balkanlı’nın podcast serisi Land Ho! Avustralya Göründü’nün ilk bölümünde Kaptan Fatih Aksu yelkenli teknesi ile beraber yaptığı dünya turu sırasında yaşadığı maceraları anlattı.
  • Anglicare’in yayınladığı araştırmaya göre Avustralya’da 50 yılın en düşük işsizlik oranına rağmen bazı gruplar hala iş bulamıyor. Engelliler ve göçmenler için işgücü piyasası toplumun geri kalanındaki durumu yansıtmıyor.
  • Katolik kilisesindeki en üst düzey Avustralyalı George Pell 81 yaşında vefat etti.
  • Dinleyicilerden mesajlar.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
Facebook
’tan takip edebilirsiniz.
Share

Latest podcast episodes

Drugs on a pharmacy shelf (AAP).jpg

Avustralya’da antibiyotik kıtlığı aylar sürecek

Sunrise - Turkish.jpg

SBS Türkçe Haberler 11 Ocak

Fatih Aksu.jpg

Land Ho! Avustralya göründü - Fatih kaptan Vanuatu'da

SBS Turkish

SBS Türkçe Haberler 10 Ocak