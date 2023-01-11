SBS Türkçe Canlı – 11 Ocak 2023

PROGRAM İÇERİĞİ
- Avustralya’nın ciddi boyutta bir antibiyotik sıkıntısı çektiği açıklandı. Doktorlar ve eczacılar normalde rahat bulunan bu ilaçlar için alternatifler arıyor. TGA antibiyotik sıkıntısının önümüzdeki birkaç ay içinde sona ereceğini ve tedarik durumunun Nisan başı gibi normale döneceğini öngörüyor.
- Mert Balkanlı’nın podcast serisi Land Ho! Avustralya Göründü’nün ilk bölümünde Kaptan Fatih Aksu yelkenli teknesi ile beraber yaptığı dünya turu sırasında yaşadığı maceraları anlattı.
- Anglicare’in yayınladığı araştırmaya göre Avustralya’da 50 yılın en düşük işsizlik oranına rağmen bazı gruplar hala iş bulamıyor. Engelliler ve göçmenler için işgücü piyasası toplumun geri kalanındaki durumu yansıtmıyor.
- Katolik kilisesindeki en üst düzey Avustralyalı George Pell 81 yaşında vefat etti.
- Dinleyicilerden mesajlar.
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